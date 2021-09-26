إيمري: فياريال بات قادرا على النظر للفرق الكبيرة في أعينها

أشاد أوناي إيمري المدير الفني لـ فياريال بما قدمه فريقه في مواجهة ريال مدريد.

فياريال فرض التعادل على مضيفه ريال مدريد دون أهداف في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

وصرح إيمري بعد المباراة: "أشعر أن كل العمل الذي قمنا به لم يفد في تحقيق الانتصار، إنها مباراة تكاد أن تكون مثالية، لكن علينا تحليل ما ينقصنا، ولهذا نحن فريق متطلب للغاية".

وعلّق على مطالبة ريال مدريد بركلة جزاء لصالح ناتشو: "شاهدت اللقطة في المباشر من أرض الملعب، ولم تبد ركلة جزاء بالنسبة لي، أعتقد أن الحكم اتخذ قرارا عظيما".

وأضاف: "في كل مباراة نتعلم من الإيجابي ومن السلبي، علينا أن ننافس في كل مباراة".

وعن مستوى فريقه القوي أمام فرق كبيرة مثل ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، أوضح: "نحن نتحسن ونصير أقوى، صرنا قادرين على النظر لهذه الفرق الكبيرة في أعينها".

وأتم: "البطولة الأم هي الدوري الإسباني وهي التي تعني الاستمرارية".

واكتفى ريال مدريد برفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، بينما وصل فياريال إلى المركز العاشر بـ 8 نقاط.

وفوّت ريال مدريد فرصة توسيع الفارق مع إشبيلية وأتليتكو مدريد أقرب مطارديه إلى 5 نقاط.

فيما حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني هذا الموسم.

بينما عجز أوناي إيمري مدرب فياريال عن تحقيق فوزه الأول في الزيارة رقم 12 لملعب سانتياجو برنابيو، إذ تعادل مرتين وخسر 10.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يعجز فيها ريال مدريد عن التسجيل خلال الولاية الثانية لـ كارلو أنشيلوتي، والثالثة عموما باحتساب الولاية الأولى.

في المقابل، تعادل فياريال للمرة الخامسة هذا الموسم من أصل 6 مباريات خاضها.

ويستقبل ريال مدريد نظيره شيريف المولدوفي في سانتياجو برنابيو بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

بينما يحل فياريال ضيفا على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أولد ترافورد مساء الأربعاء.