أنشيلوتي: التعادل مع فياريال خطوة للأمام.. وفالفيردي يمكنه اللعب في أي مركز

يعتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن التعادل أمام فياريال ليس نتيجة سيئة طالما استمر فريقه في الصدارة.

ريال مدريد فرّط في نقطتين واكتفى بالتعادل 0-0 أمام فياريال بملعب سانتياجو برنابيو مساء السبت بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي بعد اللقاء: "إنها مباراة تنافسية وقد حاولنا، لكن الأمر لم يكن سهلا، كنا ندرك ذلك قبل المباراة. فياريال يجيد التحكم في الكرة، ونحن حاولنا الضغط عليه من الأمام، الشوط الثاني كان أفضل".

وأضاف: "تعادلنا وعلينا المواصلة، لست حزينا، لأن الفريق قاتل وحاول تقديم ما يكفي من أجل الفوز".

وشرح مشكلة فريقه في الشوط الأول: "لاعبو وسط فياريال يتمتعون بالحرية، ونحن واجهنا صعوبة في الضغط عليهم. ثم أجرينا تعديلا في الشوط الثاني ودفعنا بـ مودريتش هناك لنضغط أفضل".

وتابع: "واجهنا صعوبات في التعامل مع كابوي، وفي الشوط الثاني مودريتش ساعد بشكل أكبر في الضغط. اللعب أمام فياريال معقد جدا، من الصعب جدا الضغط على فياريال بشكل عالٍ".

وأكمل: "في الشوط الثاني دافعوا من الخلف وتركوا مساحات على الجانبين، ونحن أرسلنا عرضيات كثيرة لكنهم يتحلون بالطول الفارع وتلك كانت ميزة لهم. إنها نتيجة علينا تقبلها وأن نواصل".

وسُئل أنشيلوتي عن لقطة الدقيقة 35 التي طالب فيها ريال مدريد بركلة جزاء لصالح ناتشو: "لم أر اللقطة، لا أستطيع قول شيء، أعتقد أنه كان هناك مخالفة خارج منطقة الجزاء، وبعدها دخل ناتشو منطقة الجزاء لكني لم أر الالتحام".

وعلّق على النتيجة: "تلك ليست خطوة إلى الوراء، بل خطوة إلى الأمام لأننا لا نزال متصدرين وهذا جيد".

وأضاف: "هازارد ظهر بشكل جيد في الدقائق التي لعبها، إنه لاعب مهم، سيلعب المباريات المقبلة دون شك".

وعن إشراك فيدي فالفيردي كظهير أيمن: "أعجبني أداء فالفيردي، يجيد اللعب في أي مركز. علينا أن نرى الأفضل، هو ليس ظهيرا أيمن بالنسبة لي".

وشدد: "لا أعتقد أن التشكيل كان خاطئا".

وأوضح: "لم نلعب أفضل مباراة في الموسم، فياريال استحوذ كثيرا على الكرة ولكن في وسط ملعبه".

وأشار: "لا أعتقد أن مودريتش وكاسيميرو مرهقان، بل ما حدث أن الفريق واجه صعوبة في الضغط وهما توجب عليهما تغطية مساحة شاسعة في الملعب، لم يكن إرهاقا، بل عدم تمركز صحيح للفريق وقمنا بتعديله في الشوط الثاني".

وأتم: "امتلاك حارس من قيمة كورتوا هو حظ كبير، فياريال كان خطيرا في المرتدات وكورتوا كان في الموعد. أيضا ظهر ميليتاو وألابا بشكل جيد. خرجنا بشباك نظيفة. ليست أفضل ليلة ممكنة، لكننا سنواصل للأمام".







































واكتفى ريال مدريد برفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، بينما وصل فياريال إلى المركز العاشر بـ 8 نقاط.

وفوّت ريال مدريد فرصة توسيع الفارق مع إشبيلية وأتليتكو مدريد أقرب مطارديه إلى 5 نقاط.

فيما حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني هذا الموسم.

بينما عجز أوناي إيمري مدرب فياريال عن تحقيق فوزه الأول في الزيارة رقم 12 لملعب سانتياجو برنابيو، إذ تعادل مرتين وخسر 10.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يعجز فيها ريال مدريد عن التسجيل خلال الولاية الثانية لـ كارلو أنشيلوتي، والثالثة عموما باحتساب الولاية الأولى.

في المقابل، تعادل فياريال للمرة الخامسة هذا الموسم من أصل 6 مباريات خاضها.

ويستقبل ريال مدريد نظيره شيريف المولدوفي في سانتياجو برنابيو بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

بينما يحل فياريال ضيفا على مانشستر يونايتد الإنجليزي في أولد ترافورد مساء الأربعاء.