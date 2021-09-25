فيرنانديز: لا أحد يشعر بالإحباط أكثر مني.. اعتدت تحمل المسئولية

وجه البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد رسالة للجماهير بعد مباراة أستون فيلا.

مانشستر يونايتد خسر أمام أستون فيلا بهدف دون رد على ملعب أولد ترافورد في مباراة شهدت إهدار برونو فيرنانديز لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وقال برونو فيرنانديز عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي انستاجرام: "لا أحد يشعر بالإحباط أكثر مني اليوم بعد إضاعة ركلة الجزاء والهزيمة".

وأضاف "تحملت دائما مسئولياتي وتعودت على ذلك حتى عندما أكون تحت الضغط. اليوم فشلت، لكنني اتخذت خطوة للأمام وواجهت التحدي بنفس الطموح والمسؤولية كما حدث عندما ذهبت الكرة في الشباك في العديد من المناسبات الأخرى".

وواصل "النقد جزء من كرة القدم، لقد تعلمت التعايش معها بل أنني أجعلها تدفعني للأمام. كل هذا جزء هام من التزامي بعدم التوقف عن محاولة التحسين وأن أصبح أفضل لاعب ممكن بالنسبة لي وللفريق".

واستكمل "اليوم تحملت المسؤولية المعطاة لي منذ أن انضممت إلى يونايتد وسأحملها مرة أخرى دون أي خوف أو فزع كلما احتاجنا لذلك".

وتابع "أهم شيء بالنسبة لي هو الفوز معا وسأفعل دائما كل ما بوسعي لمساعدة زملائي في الفريق والنادي ليكونوا في أفضل حال.أنا لاعب أقدم كل شيء على أرض الملعب، برغبة والتزام كبيرين. وهذا ما سأستمر في القيام به".

وأتم "شكرا لكم على كل الدعم بعد صافرة النهاية! سماع ترديد اسمي في الملعب كان عاطفيا للغاية. سأعود أقوى لأن هذه هي المعايير التي ألتزم بها، ولكن الأهم من ذلك كله بالنسبة لزملائي في الفريق والمشجعين الذين دعمونا دائما".

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة فياريال الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.