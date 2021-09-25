صلاح وأنطونيو وفاردي على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022

مع اقتراب الأسبوع السادس من الانتهاء، بدأت المنافسة في الدوري الإنجليزي على اللقب وعلى هداف الدوري أيضا.

لعبة الكراسي الموسيقية ظهرت في الفترة الأخيرة على صدارة هدافي الدوري مع تسجيل 151 هدفا حتى الآن.

محمد صلاح ومايكل أنطونيو وجيمي فاردي قفزوا للصدارة مع عدم تسجيل برونو فيرنانديز خلال المباراتين الماضيتين.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 حتى الآن

محمد صلاح - ليفربول - 5 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 5 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 5 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 4 أهداف

إسماعيل سار - واتفورد - 4 أهداف

روميلو لوكاكو - تشيلسي - 3 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

سعيد بن رحمة - وست هام يونايتد - 3 أهداف

ديميراي جراي - إيفرتون - 3 أهداف

دومينيك كالفرت لوين - إيفرتون - 3 أهداف

ميسون جرينوود - مانشستر يونايتد - 3 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 3 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 3 أهداف

ديوجو جوتا - ليفربول - 3 أهداف

نيل موباي - برايتون - 3 أهداف (مع مباراة أقل)