توخيل: لا يمكننا لوم لوكاكو.. مشكلتنا كانت جماعية وليست فردية

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 20:15

كتب : عبد الرحمن فوزي

توماس توخيل وبيب جوارديولا

شدد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي على سوء أداء فريقه اليوم في الهزيمة أمام مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأمر بسيط جدا، إذا أردنا أن نلعب بذلك المستوى يجب علينا التفوق في كل شيء، امتلاك الكرة، والكرات الطويلة، والدفاع والكرات الثانية".

أخبار متعلقة
جوارديولا: فخور برقمي القياسي وبتحقيقه في ملعب تشيلسي بطل أوروبا الثأر طبق يؤكل باردا.. سيتي يدك جدار تشيلسي أسرع الواصلين لنادي المئة.. صلاح يكتب التاريخ مجددا مع ليفربول ركلة جزاء ضائعة وهدف ملغي.. إنتر ميلان يتعادل مع أتالانتا في قمة الإثارة

واستمر "كان الأمر يتعلق باتخاذ القرار والرؤية والأداء الفردي ، افتقدنا إلى الثقة لتغيير جوانب المباراة".

واستمر "إنهم الفريق الأكثر كثافة في الدوري داخل الميدان، وعلى الجانب الآخر لدينا عشرة لاعبين وطرق للهروب من الضغط ولكن ليس اليوم، لم نكن بأفضل حالاتنا الأمر بهذه البساطة".

وأضاف " لعبنا بعقلية أن لدينا شيئا نخسره ولم يكن هناك شيئا لنخسره هنا، كان لدينا رد فعل جيد وتحملنا الكثير من المخاطر وشعرت أخيرا بأنها العقلية التي كنا بحاجة إليها من البداية، ولكنهم جعلوا أدائنا ضعيفا واستحقوا الفوز".

وأتم "لا يمكننا لوم لوكاكو اليوم، عندما كنا نصل له لم يكن هناك عدد كاف من اللاعبين وعدم وجود ثقة كافية أو تواصل بين اللاعبين، لذلك كانت مشكلة جماعية وليست فردية".

وبذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 13 ليعادل تشيلسي في عدد النقاط مع التفوق بفارق الأهداف.

تشيلسي مانشستر سيتي توماس توخيل الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
إشبيلية يتجاوز إسبانيول ويزيح أتليتكو من المركز الثاني 2 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد ضد فياريال 13 دقيقة | الدوري الإسباني
لأن الكرة تعاقب المستهتر.. ليفربول يتعادل مع برينتفورد في المباراة الأجمل 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل سان جيرمان - مبابي ونيمار يقودان الهجوم في غياب ميسي 26 دقيقة | الدوري الفرنسي
في غياب هالاند.. بطاقة حمراء تبعد دورتموند عن ملاحقة بايرن 28 دقيقة | الدوري الألماني
وردة يسجل لأول مرة بالدوري القبرصي في ريمونتادا غير مكتملة لفريقه 33 دقيقة | المحترفون
توخيل: لا يمكننا لوم لوكاكو.. مشكلتنا كانت جماعية وليست فردية 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ركلة جزاء ضائعة وهدف ملغي.. إنتر ميلان يتعادل مع أتالانتا في قمة الإثارة 50 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 3 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 4 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات