توخيل: لا يمكننا لوم لوكاكو.. مشكلتنا كانت جماعية وليست فردية

شدد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي على سوء أداء فريقه اليوم في الهزيمة أمام مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأمر بسيط جدا، إذا أردنا أن نلعب بذلك المستوى يجب علينا التفوق في كل شيء، امتلاك الكرة، والكرات الطويلة، والدفاع والكرات الثانية".

واستمر "كان الأمر يتعلق باتخاذ القرار والرؤية والأداء الفردي ، افتقدنا إلى الثقة لتغيير جوانب المباراة".

واستمر "إنهم الفريق الأكثر كثافة في الدوري داخل الميدان، وعلى الجانب الآخر لدينا عشرة لاعبين وطرق للهروب من الضغط ولكن ليس اليوم، لم نكن بأفضل حالاتنا الأمر بهذه البساطة".

وأضاف " لعبنا بعقلية أن لدينا شيئا نخسره ولم يكن هناك شيئا لنخسره هنا، كان لدينا رد فعل جيد وتحملنا الكثير من المخاطر وشعرت أخيرا بأنها العقلية التي كنا بحاجة إليها من البداية، ولكنهم جعلوا أدائنا ضعيفا واستحقوا الفوز".

وأتم "لا يمكننا لوم لوكاكو اليوم، عندما كنا نصل له لم يكن هناك عدد كاف من اللاعبين وعدم وجود ثقة كافية أو تواصل بين اللاعبين، لذلك كانت مشكلة جماعية وليست فردية".

وبذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 13 ليعادل تشيلسي في عدد النقاط مع التفوق بفارق الأهداف.