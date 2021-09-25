دي خيا بعد الهزيمة أمام أستون فيلا: ليس لدينا أعذار

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 18:54

كتب : عبد الرحمن فوزي

دي خيا مانشستر يونايتد

شدد الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على عدم وجود أعذار لفريقه بعد الهزيمة أمام أستون فيلا.

وفاز أستون فيلا على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال دي خيا في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد بعد المباراة: "إنه يوم مخيب بالنسبة لنا، ولكن اعتقد بأنه ليس لدينا أعذار اليوم".

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واستمر "كنا نلعب على أرضنا بكل ثقة وإذا أردنا الفوز بألقاب كبيرة مثل الدوري الإنجليزي، يجب علينا الفوز بالمباريات من ذلك النوع".

وأضاف "استقبلنا هدف من كرة ثابتة وشاهدت الإعادة وربما كان تسلل، كان واتكينس قريبا جدا مني".

وأتم "الهزيمة كانت صعبة جدا ولكن الآن يجب علينا أن نستعد للمباراة المقبلة".

هزيمة مانشستر يونايتد أوقفت رصيد نقاطه عند النقطة 13 في المركز الرابع بينما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة العاشرة في المركز الثامن.

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