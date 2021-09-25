سولشاير: تقنية الفيديو كلفتنا مرة أخرى.. وهذا سبب عدم تسديد رونالدو لركلة الجزاء

كشف أولي جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن سبب اختيار برونو فيرنانديز لتسديد ركلة الجزاء بدلا من كريستيانو رونالدو.

وفاز أستون فيلا على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

واحستب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من المباراة ولكن برونو فيرنانديز سدد ركلة الجزاء فوق المرمى.

وقال سولشاير في تصريحات لقناة مانسشتر يونايتد عقب المباراة: "القرارات المبنية على تقنية الفار كلفتنا مرة أخرى لسوء الحظ".

واستمر "الهدف كان تسلل، عندما سدد هاوس برأسية كان واتكنز محتكا مع دي خيا ويعيقه، لا يمكنني أن أرى التناسق في أي مكان بين حكم الفيديو وعملية اتخاذ القرار".

وأكمل "عندما خرجوا للممر طلبت منهم توضيحا، الحكم المساعد أبلغ من قبل تقنية الفيديو، وبكل تأكيد تقنية الفيديو أخطأ مرة أخرى".

وتحدث سولشاير عن أسباب تسديد برونو لركلة الجزاء قائلا: "برونو كان اختيارا ممتازا، قد يكون رونالدو واحد من أكثر مسجلي ركلات الجزاء في كرة القدم، ولكن في النهاية هي مجرد فرصة ضائعة لإدراك هدف التعادل".

وأضاف "سيتم وضع العديد من الافتراضات حول رد فعل اللاعبين ولكن برونو منفذ ركلات جزاء جيد، ما لا يعجبني هو كيف تجمع لاعبو أستون فيلا حول الحكم ونقطة الجزاء، لقد حصلوا على ما أرادوا".

وأضاف "هذه هي كرة القدم وهو سيتقدم للأمام كل يوم من أجل النادي والفريق، وأحيانا لا تسير الأمور في طريقك هذا جزء لا يتجزأ مما نقوم به، إنه خط رفيع بين الجنة والجحيم".

وبذلك الفوز ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة العاشرة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 13 في المركز الرابع.