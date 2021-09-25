الدوري الإنجليزي - إيفرتون يستفيق من ثلاثية فيلا.. وأنطونيو يقتنص الفوز لـ وست هام على ليدز

استفاق إيفرتون من هزيمة الأسبوع الماضي أمام أستون فيلا بالثلاثة ليفوز على ضبفه نورويتش سيتي بهدفين دون رد ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسط غياب كالفرت لوين وريتشارلسون، سجل أندروس تاونسيند الهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 29.

ومن حطأ دفاعي في تشتيت الكرة وقع عبد الله دوكوري على الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من ديميراي جراي قبل النهاية بـ13 دقيقة.

فوز إيفرتون رفع رصيده للنقطة 13 في المركز الخامس وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما استمر نورويتش في المركز الأخير دون تحقيق أي نقطة.

وفي مباراة أخرى اقتنص مايكل أنطونيو النقاط الثلاث لـ وست هام أمام ليدز يونايتد في الدقائق الأخيرة.

تقدم البرازيلي رافينيا لـ ليدز يونايتد في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل فيربو بالخطأ في مرمى فريقه مع الدقيقة 67.

المهاجم الجامايكي وبمجهود فردي سجل هدف الفوز في الدقيقة 90 ليعود لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي ويرتفع رصيد وست هام للنقطة 11 في المركز السابع بينما استمر ليدز دون تحقيق أي فوز بعد 6 جولات.

جيمي فاردي هو الآخر اشترك مع أنطونيو في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي ليحقق ليستر سيتي نقطة بعد هزيمتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وبرايتون.

ابن الـ34 عاما افتتح التسجيل في المباراة ولكن بالخطأ في مرمى فريقه مع الدقيقة 12 قبل أن يعود ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 37.

رد بيرنلي لم يتأخر كثيرا ليتقدم الوافد الجديد ماكسويل كورنيه قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

فاردي عاد ليأمن لفريقه نقطة على ملعبه بهدف التعادل مع الدقيقة 85.

تعادل رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة السابعة في المركز الـ12 بينما حصد بيرنلي نقطته الثانية في الدوري في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، واصل إسماعيل سار تألقه ليحصد لـ واتفورد نقطة أمام نيوكاسل.

تقدم سين لونجستاف لـ نيوكاسل في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل سار برأسيه في الدقيقة 72.

واتفورد حصل على نقطته السابعة في الدوري ليتواجد في المركز الـ11 مقابل 3 نقاط لنيوكاسل في المركز الـ17.