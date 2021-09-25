انتهت في إنجلترا – برينتفورد (3)-(3) ليفربول.. نهاية المباراة الأجمل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد، وليفربول، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 92 عرضية من ماني يتابعها فيرمينو بلمسة يتصدى لها رايا بصعوبة.

ق. 81 جووووووول التعاااادل مرة أخرى عن طريق يوان ويسا الذي سدد الكرة من فوق أليسون.

ق. 77 تمريرة رائعة من صلاح إلى ماني، والذي قابلها بلمسة فوق المرمى أيضا.

ق. 76 ماذا أهدرت يا صلاح؟ تمريرة رائعة من ماني إلى صلاح الذي انفرد تماااماا بالمرمى، ولكنه سدد فوق المرمى.

ق. 66 جوووول ثاااالث بتصويبة صاروخية من جونز.

ق. 62 جووووول التعااادل لبرينتفورد. عرضية استلمها مبيومو وسدد في العارضة، لترتد إلى فيتالي يانليت الذي تابعها برأسية في المرمى حاول ترينت أرنولد إنقاذها، لكنها كانت قد تخطت الخط.

ق. 53 جووووول صلاااح يسجل الثاني. طولية من فابينيو، يقابلها محمد صلاح بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 48 عرضية يفشل جوتا في استلامها فتوطول وينقذها رايا قبل أن تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 إيثان بونيك يخرج مصابا، وماتياس زانكا يشارك بدلا منه.

ق. 38 أوووه تصويبة رائعة من كورتيز جونز ارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت إلى جوتا الذي تابعها، لكن دافيد رايا تألق وتصدى لها إلى ركنية.

ق. 30 جووول التعااادل سريعا. عرضية من هندرسون، ويقابلها ديوجو جوتا برأسية في المرمى.

ق. 26 جووول أووول لبرينتفورد. عرضية أرضية مرت من الجميع، وتابعها إيثان بينوك في مرمى أليسون.

ق. 24 أوووه انفراد جديد لبرينتفورد ومبيومو يسدد وأليسون يتصدى، لكن الحكم يحتسب تسللا.

ق. 10 أوووه انفراد تام لـ بريان مبيومو الذي سدد، لكن جويل ماتيب تألق وأنقذها من على الخط.

ق. 9 رأسية من إيفان توني بجانب المرمى.

ق. 7 أووووه انفراد تااام لـ محمد صلاح الذي سدد في المرمى، لكن كريستوفر آير أنقذها من على خطر المرمى ببراعة.

بداية المباراة