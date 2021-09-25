تشكيل ليفربول – عودة أرنولد وروبيرتسون.. وصلاح أساسي أمام برينتفورد

يقود ديوجو جوتا هجوم ليفربول أمام برينتفورد، فيما يعود ترينت أرنولد، وأندرو روبيرتسون للتشكيل الأساسي.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد عودة نرينت أرنولد، وأندرو روبيرتسون بعد الغياب في المباراة السابقة للإصابة.

ويبدأ محمد صلاح كأساسي ملخص فوز ألافيس على أتليتكو مدريد 0/1 (الدوري الإسباني، فيما يقود ديوجو جوتا الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.