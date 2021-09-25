جوارديولا: فخور بفريقي.. وجيسوس رائع

أعرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز على مضيفه تشيلسي بهدف اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني لقناة BT Sport:"اللاعبون كانوا رائعين، لأننا قدمنا هذا الأداء في ملعب مثل هذا أمام فريق مثل هذا".

وظفر سيتي بانتصار ثمين في ملعب ستامفورد بريدج بهدف جابريل جيسوس في الدقيقة 53 ليسقط تشيلسي بعدما خسر أمامه في آخر 3 لقاءات.

وأضاف جوارديولا "فخور بفريقي، جئنا إلى هنا ولعبنا بطريقتنا، كنا شجعانا لنضغط عليهم، سعيد بما قدمناه".

وأتم "جيسوس دائما يقدم كل ما لديه، كل مباراة يبذل أقصى ما في وسعه ويساند زملاءه. وجود لاعبين مثله يجعلني سعيدا".

وبات سيتي ثانيا في ترتيب الدوري متساويا مع ليفربول المتصدر ورصيدهما 13 نقطة.

ويليهما تشيلسي ثم مانشستر يونايتد بفارق الأهداف.

ويحل سيتي ضيفا على باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وبعد 5 أيام يواجه مضيفه ليفربول في الدوري.