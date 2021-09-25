أستون فيلا يُسقط يونايتد لأول مرة منذ 12 عاما برأسية قاتلة

أسقط أستون فيلا مستضيفه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي بهدف دون مقابل.

فوز هو الأول لأستون فيلا على الشياطين الحُمر في الدوري الإنجليزي منذ ديسمبر 2009.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق كورتني هاوس في الدقيقة 88 وبعدها بدقيقتين تسبب في ركلة جزاء أهدرها برونو فيرنانديز.

ركلة جزاء هي الرابعة التي يهدرها برونو في مسيرته، والثانية مع الشياطين الحمر.

خسارة تراجع بها يونايتد للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي على الترتيب.

بينما ارتقى فيلا للمركز السابع برصيد 10 نقاط محققا فوزه الثالث الموسم الحالي.

التشكيل

قاد كريستيانو رونالدو ومن خلفه برونو فيرنانديز وماسون جرينوود وبول بوجبا الشياطين الحمر في الخط الأمامي.

بينما تقاسم داني إنجز وأولي واتكنيس هجوم الفيلانز.



















































وصف المباراة

في الدقيقة 15 هدد أستون فيلا بهجمة سريعة على مرمى مانشستر يونايتد، بينية إلى ماتي كاش الظهير الأيمن داخل منطقة جزاء الحُمر ومرر عرضية قوية أرضية وصلت إلى مات تاجارت الظهير الأيسر لكن كرته مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة التالية مباشرة رد يونايتد سريعا بتسديدة من ماسون جرينوود بعد مراوغة المدافع تصدى لها الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وكاد دافيد دي خيا أن يقلب أحداث اللقاء مع انتصاف الشوط الأول بعدما مرر الكرة داخل منطقة جزاءه بالخطأ إلى أولي واتكنيس مهاجم الضيوف فسدد برعونة في جسد الحارس الإسباني ليظل التعادل مستمرا.

هدأت أحداث اللقاء بعض الشيء مع محاولات للشياطين الحمر دون خطورة حقيقية.

وخرج لوك شاو ظهير الشياطين الحُمر متأثرا بالإصابة وعوضه ديوجو دالوت.

وفي الدقيقة 43 تصدى مارتينيز بقبضة يده لرأسية هاري ماجواير.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، نفذ برونو فيرنانديز ركنية أرسلها إلى بوجبا ومرت رأسية الفرنسي بجوار القائم الأيمن للحارس الأرجنتيني ومعه انتهت أحداث الشوط الأول.

📊 سدد هاري ماجواير تسديدات على المرمى أكثر من برونو فرنانديز وبول بوجبا رونالدو مجتمعين في الشوط الأول ضد أستون فيلا 👀🔴 ▪ برونو: 4 تسديدات ، 0 على المرمى ▪ بوجبا: 3 تسديدات ، 0 على المرمى ▪ رونالدو: تسديدتان ، 0 على المرمى ▪ ماجواير: تسديدة واحدة ، وكانت على المرمى 😅 pic.twitter.com/IhxmFWfGsg — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

الشوط الثاني

بعد مرور ربع ساعة جاء أول تهديد حقيقي بتسديدة من بوجبا من على قوس منطقة الجزاء ومرت كرته أعلى من العارضة.

وبعد 5 دقائق تسلم جرينوود بينية من برونو وتوغل إلى منطقة الجزاء وسدد كرة سهلة.

المدرب النرويجي اضطر لإجراء تغيير اضطراري جديد بنزول فيكتور ليندلوف بدلا من هاري ماجواير.

لوك شاو في الشوط الأول، وماجواير في الشوط الثاني ❌ ▪مانشستر يونايتد خسر تبديلان أمام أستون فيلا بسبب الإصابة 🚑 pic.twitter.com/WFqhfzHxxd — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

وفي الدقيقة 69 عاد الإنجليزي الشاب لاستغلال بينية وركض نحو منطقة الجزاء وبعدما عاد الدفاع جاول المراوغة وسدد كرة ضعيفة بعيدة عن المرمى.

بوجبا بمجهود فردي حاول صناعة الفارق فتوغل من الجهة اليسرى إلى منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها مارتينيز بسهولة قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

أولي جونار سولشاير أجرى التغيير الأخير في الدقيقة 81 بنزول إدينسون كافاني بدلا من سكوت ماكتوميناي من أجل خطف الفوز.

📸 يبدو أن سولشاير بعث برسالة نصية إلى السير أليكس فيرجسون ليسأله كيف يتصرف أمام دفاعات أستون فيلا 🤦‍♂️🔴 pic.twitter.com/i9TyZ9ktAB — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي تفوق كورتني هاوس على كافاني وبرأسية قوية سجل هدف فيلا الأول في شباك دي خيا.

الإثارة استمرت، فلمس هاوس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء للشياطين الحمر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

ركلة انبرى لها برونو فيرنانديز الذي ارتدى شارة القيادة لكنه أطاح بها في المدرجات في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.