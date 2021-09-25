انتهت في إيطاليا - سبيزيا (1) (2) ميلان.. فوز الروسونيري

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 14:46

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ميلان بهدف دانييل مالديني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سبيزيا وميلان في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

بينما يتواجد سبيزيا في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

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طالع تشكيل ميلان في المباراة والذي يشهد تواجد دانييل مالديني أساسيا لأول مرة في الدوري الإيطالي. (من هنــــا)

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انتهت

ق 87: جوووول براهيم دياز يسجل بعد عرضية من ساليميكيرس.

ق 86: عرضية من كالابريا ورأسية من لياو تمر بجوار القائم.

ق 83: تسديدة قوية من رافائيل لياو تمر بجوار القائم.

ق 80: جووول التعادل.. فيردي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء ترتطم بتونالي وتغالط الحارس.

ق 59: خروج مالديني ونزول إسماعيل بن ناصر.

ق 56: يااااه القائم الأيسر يتصدى لتسديدة رائعة من لياو ويمنع الثاني.

ق 48: جوووووووول أووووووووول مالديني برأسية من عرضية بيير كالولو يسجل أول هدف في اللقاء.

ق 46: تغييران لميلان بنزول رافائيل لياو وبترو بيليجري بدلا من أنتي ريبتيش وأوليفييه جيرو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: ركنية نفذها تونالي لكن رأسية ريبيتش بعيدة عن المرمى.

ق 30: ميلان يستحوذ لكن دون خطورة حقيقية على مرمى سبيزيا.

بداية اللقاء

الدوري الإيطالي في إيطاليا ميلان
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