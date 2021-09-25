تشكيل ميلان - إرث العائلة يتواصل.. مالديني أساسي أمام سبيزيا لأول مرة في الدوري الإيطالي

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 14:00

كتب : إسلام أحمد

دانييلي مالديني

يبدأ دانييل مالديني أساسيا لأول مرة في الدوري الإيطالي بقميص ميلان في مواجهة سبيزيا في الجولة السادسة.

ويقود أوليفييه جيرو هجوم الروسونيري بعد تعافيه من الإصابة.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من دافيدي كالابريا وإسماعيل بن ناصر ورافائيل لياو وبراهيم دياز، فيما يغيب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن قائمة الفريق بداعي عدم تعافيه من الإصابة.

أخبار متعلقة
مودجي لـ في الجول: مالديني أخطأ بالتفريط في دوناروما مالديني: جيرو يصل إيطاليا الخميس للانضمام لـ ميلان مالديني: اقتربنا جدا من تجديد عقد إبراهيموفيتش مالديني: لم أعرف أي شيء عن دوري السوبر الأوروبي.. أعتذر لكل جماهير كرة القدم

وجاء تشكيل الروسونيري:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: بيير كالولو – أليسيو رومانيولي – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: ساندرو تونالي – فرانك كيسي

أمامهما: أليكسيس ساليميكريس – دانييل مالديني – أنتي ريبتيش

الهجوم: أوليفييه جيرو

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

بينما يتواجد سبيزيا في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

ميلان سبيزيا تشكيل ميلان الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشاير: تقنية الفيديو كلفتنا مرة أخرى.. وهذا سبب عدم تسديد رونالدو لركلة الجزاء 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس مصر - الأهلي ضد إنبي 27 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إنبي - حسام عرفات يقود الهجوم أمام الأهلي.. وجاد يحرس المرمى 41 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - إيفرتون يستفيق من ثلاثية فيلا.. وأنطونيو يقتنص الفوز لـ وست هام على ليدز 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا – برينتفورد (0)-(0) ليفربول.. ماتيب ينقذ أيضا من على الخط 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - 4 تبديلات من موسيماني.. كهربا وعبد القادر يقودان الهجوم أمام إنبي 50 دقيقة | الدوري المصري
لايبزج يستفيق بانتصار سداسي على هيرتا.. وليفركوزن يواصل مطاردة القمة ساعة | الدوري الألماني
تشكيل ليفربول – عودة أرنولد وروبيرتسون.. وصلاح أساسي أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث