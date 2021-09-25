مؤتمر كومان: لا يمكنني التعليق على من سيخلفني.. وأنسو فاتي أمامه الكثير

رفض رونالد كومان مدرب برشلونة، التعليق على من سيخلفه في تدريب الفريق بحالة إقالته.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام ليفانتي: "تشافي أو روبيرتو مارتينيز لتدريب برشلونة؟ لا يمكنني التعليق على من سيخلفني. أتابع التقارير طبعا وما يٌكتب، والأمر الوحيد الذي بمقدورنا فعله هو تحقيق الانتصارات".

وأضاف "لابد أن أضع طاقتي فيما أستطيع التحكم فيه، ولا شيء آخر".

واستمر "الرئيس هو أهم شخص في النادي ويستطيع دائمًا التحدث وإبداء رأيه، لا يوجد لدي مشكلة في ذلك. وما يجب علي فعله هو الفوز بالمباريات فقط".

كومان أتبع "منذ بداية الموسم، وقد قمنا بأشياء عديدة جيدة لبرشلونة. الموافقة على رحيل اللاعبين كانت فقط من أجل مصلحة النادي".

المدرب الهولندي أكمل "أنسو فاتي عاد وسيتواجد أمام ليفانتي. سيشارك لـ 15 دقيقة على الأكثر، ومن المهم أنه عاد لنا أخيرا".

واستمر "فاتي أمامه الكثير ليعود كما كان من قبل. ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة وإصابته لا يمكن التعافي منها في غضون أسبوعين فقط".

كومان أوضح "إذا كان فاتي جاهزا تماماً للعب مباراة كاملة في نوفمبر فسننتطر حتى نوفمبر، وإذا كان جاهزا قبل ذلك فسيلعب".

وعن غيابه أمام ليفانتي بسبب الطرد، قال كومان "أود أن أكون حاضرا، خاصة في اللحظات الصعبة، فنحن بحاجة إلى النقاط الثلاث".

وأتم "لن أشتكي لأن الأمر معقد. أنا لم أتفق مع بعض الأمور في المباراة السابقة، ولكن علي أن أكون أكثر هدوء، أنا إنسان وبعض الحالات أحيانا يصعب تقبلها".

كان رونالد كومان قد تعرض للطرد أمام قادش بسبب الاعتراض على الحكم.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني. (طالع قائمة برشلونة أمام ليفانتي)