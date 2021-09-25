قائمة برشلونة – عودة أنسو فاتي أمام ليفانتي

بعد غياب 323 يوما للإصابة، يعود أنسو فاتي لقائمة برشلونة أخيرا، وبقميص (رقم 10) لأول مرة، أمام ليفانتي.

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة شهدت عودة أنسو فاتي العائد من الإصابة لأول مرة منذ 7 نوفمبر من العام الماضي.

وتواجد أوسكار مينجيزا، وسيرجي روبيرتو، وسيرجينيو ديست كظهراء فقط، وفي غياب جوردي ألبا للإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة ليفانتي كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن – نيتو – إيناكي بينا.

الدفاع: سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمونت لانجليه – أوسكار مينجيزا – صامويل أومتيتي – إريك جارسيا.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ريكي بويج – فيليبي كوتينيو – سيرجي روبيرتو – نيكو جونزاليس – جافي.

الهجوم: ميمفيس ديباي – يوسف ديمير - لوك دي يونج - أنسو فاتي.