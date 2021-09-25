انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) (1) أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فيلا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

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انتهت

ق 90+3: برونو يهدر ركلة الجزاء في السماء

ق 90: ركللللة جزاااااء لمانشستر يونايتد.

ق 88: جوووووووول قاااااااتل.. ركنية أودعها كورتني هاوس في الشباك برأسية متقنة.

ق 75: بوجبا يتوغل من الجهة اليسرى ويصل إلى منطقة الجزاء ويطلق تسديدة يتصدى لها مارتينيز بسهولة.

ق 69: جرينوود يتوغل ويرواغ 3 مدافعين ويسدد من داخل منطقة الجزاء كرة بعيدة عن مرمى فيلا.

ق 65: جرينوود يتسلم بينية ويتوغل إلى منطقة الجزاء ويسدد كرة سهلة في يد مارتينيز.

ق 60 بوجبا يسدد كرة مقوسة من على قوس منطقة الجزاء تمر أعلى من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: ركنية نفذها برونو تصل إلى بوجبا لكن رأسيته تمر بجوار القائم.

ق 43: عرضية رأسية من هاري ماجواير يبعدها مارتينيز بقبضة يده.

ق 22: خطأ من دي خيا في التمرير لتصل الكرة إلى أولي واتكينس مهاجم فيلا الذي يسدد برعونة في جسد الحارس الإسباني.

ق 17: ماسون جرينوود يحصل على الكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ المدافع ويسدد كرة سهلة في يد إيميليانو مارتينيز.

ق 16: تمريرة بينية إلى ماتي كاش الظهير الأيمن لأستون فيلا داخل منطقة الجزاء ليمرر عرضية قوية تصل إلى مات تاجارت الظهير الأيسر الذي يسدد أعلى من العارضة.

بداية اللقاء