انتهت في إنجلترا - تشيلسي (0) (1) سيتي
السبت، 25 سبتمبر 2021 - 13:15
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق87: نزول سترلينج وفرناندينيو بدلا من فودين وجريليش لاعبي سيتي
ق83: جريليش يهدر فرصة ثمينة بعدما تألق ميندي بإبعاد الكرة
ق81: نزول رياض محرز نجم سيتي بدلا من كيفن دي بروين
ق79: إيمريك لابورتي يهدر فرصة كبيرة بتسديدة الكرة بجوار قائم مرمى تشيلسي إثر ركلة حرة
ق76: لوفتوس-شيك يشارك بدلا من جورجينيو لاعب وسط تشيلسي
ق71: تشيلسي يضغط وروبن دياش يبعد تسديدة قوية لماتيو كوفاشيتش
ق63: هدف ملغي لتشيلسي سجله لوكاكو بعد تمريرة هافيرتز الذي كان متسللا
ق61: تياجو سيلفا يبعد الكرة من على خط المرمى إثر تسديدة جيسوس
ق60: هافيرتز يشارك بدلا من كانتي في ثاني تبديلات تشيلسي
ق58: جريليش يسدد كرة قوية لكن ميندي حارس تشيلسي يتألق ويبعدها إلى ركنية
ق53: جووووووووووول! جيسوس يدك شباك تشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق48: جريليش يسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى تشيلسي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34: روديجير مدافع تشيلسي يبعد الكرة برأسه إثر تسديدة رودري لاعب وسط سيتي
ق28: خروج جيمس مصابا ونزول المخضرم تياجو سيلفا لاعب تشيلسي
ق27: إصابة ريس جيمس مدافع تشيلسي ويتلقى العلاج، بينما بدلاء الفريق يجرون عملية الإحماء
ق18: فيرنر يخترق دفاع سيتي ويسدد الكرة لكن تصطدم بظهر كايل ووكر وتخرج لركلة ركنية
ق15: تيمو فيرنر ينطلق نحو مرمى سيتي ويمرر الكرة بالعرض لكن دفاع الأخير يبعدها قبل انقضاض لوكاكو
ق10: سيطرة لسيتي في وسط ملعب تشيلسي لكن دون تهديد لمرمى الحارس بنيامين ميندي
ق3: أزبيليكويتا يبعد الكرة إثر تمريرة جابريل جيسوس مهاجم سيتي، بداية ضاغطة للأخير
بداية اللقاء