انتهت في إنجلترا - تشيلسي (0) (1) سيتي

تابع مباشرة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق87: نزول سترلينج وفرناندينيو بدلا من فودين وجريليش لاعبي سيتي

ق83: جريليش يهدر فرصة ثمينة بعدما تألق ميندي بإبعاد الكرة

ق81: نزول رياض محرز نجم سيتي بدلا من كيفن دي بروين

ق79: إيمريك لابورتي يهدر فرصة كبيرة بتسديدة الكرة بجوار قائم مرمى تشيلسي إثر ركلة حرة

ق76: لوفتوس-شيك يشارك بدلا من جورجينيو لاعب وسط تشيلسي

ق71: تشيلسي يضغط وروبن دياش يبعد تسديدة قوية لماتيو كوفاشيتش

ق63: هدف ملغي لتشيلسي سجله لوكاكو بعد تمريرة هافيرتز الذي كان متسللا

ق61: تياجو سيلفا يبعد الكرة من على خط المرمى إثر تسديدة جيسوس

ق60: هافيرتز يشارك بدلا من كانتي في ثاني تبديلات تشيلسي

ق58: جريليش يسدد كرة قوية لكن ميندي حارس تشيلسي يتألق ويبعدها إلى ركنية

ق53: جووووووووووول! جيسوس يدك شباك تشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق48: جريليش يسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى تشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: روديجير مدافع تشيلسي يبعد الكرة برأسه إثر تسديدة رودري لاعب وسط سيتي

ق28: خروج جيمس مصابا ونزول المخضرم تياجو سيلفا لاعب تشيلسي

ق27: إصابة ريس جيمس مدافع تشيلسي ويتلقى العلاج، بينما بدلاء الفريق يجرون عملية الإحماء

ق18: فيرنر يخترق دفاع سيتي ويسدد الكرة لكن تصطدم بظهر كايل ووكر وتخرج لركلة ركنية

ق15: تيمو فيرنر ينطلق نحو مرمى سيتي ويمرر الكرة بالعرض لكن دفاع الأخير يبعدها قبل انقضاض لوكاكو

ق10: سيطرة لسيتي في وسط ملعب تشيلسي لكن دون تهديد لمرمى الحارس بنيامين ميندي

ق3: أزبيليكويتا يبعد الكرة إثر تمريرة جابريل جيسوس مهاجم سيتي، بداية ضاغطة للأخير

بداية اللقاء