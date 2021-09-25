تشكيل مانشستر يونايتد – بوجبا وبرونو ورونالدو يقودون الهجوم أمام أستون فيلا

يقود بول بوجبا، وبرونو فيرنانديز، وكريستيانو رونالدو هجوم مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا.

أعلن أولي جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد شهد البدء بـ كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، فيما يتواجد إيديسون كافاني، وأنتوني مارسيال، وجادون سانشو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: ديفيد دي خيا.

الدفاع: آرون فان بيساكا – هاري ماجواير – رافاييل فاران – لوك شو.

الوسط: فريد – سكوت ماكتوميناي.

أمامهما: ماسون جرينوود – برونو فيرنانديز – بول بوجبا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.