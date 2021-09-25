التشكيل – ميندي يحرس مرمى تشيلسي.. وجيسوس يقود هجوم سيتي

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي

يحرس إدوارد ميندي مرمى تشيلسي بعد الشفاء من الإصابة، فيما يقود روميلو لوكاكو الهجوم.

ويبدأ جابريال جيسوس كأساسي في هجوم مانشستر سيتي، فيما يتواجد رياض مجرز على مقاعد البدلاء.

أعلن توماس توخيل، وبيب جوارديولا مدربا تشيلسي ومانشستر سيتي، تشكيلا فريقيهما لقمة الفريقين بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي,

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تشكيل تشيلسي شهد البدء بـ تيمو فيرنر كجناح، بجانب جورجينو، وماركوس ألونسو.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: رييس جيمس – أندرياس كريستينسين – أنطونيو روديجير – سيزار أزبليكويتا.

الوسط: نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش.

أمامهما: تيمو فيرنر – جورجينو – ماركوس ألونسو.

الهجوم. روميلو لوكاكو.

ويبدأ بيناردو سيلفا بجانب رودريجو في وسط ملعب مانشستر سيتي، فيما يتواجد الثلاثي فيل فودين، ودي بروين، وجاك جريليش تحت المهاجم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو.

الوسط: رودريجو – بيرناردو سيلفا.

أمامهما: فيل فودين – كيفين دي بروين – جاك جريليش.

الهجوم: جابريال جيسوس.

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