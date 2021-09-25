في الدرجة الثانية - الترسانة يضم محمود توبة مدافع الأهلي الأسبق

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 11:16

كتب : رضا السنباطي

اهلى انبى محمود توبة رمضان صبحي

أعلن طارق السيد المدير الفني لـ الترسانة ضم محمود توبة مدافع منتخب الأهلي وإنبي السابق عبر FilGoal.com.

محمود توبة

النادي : نادي زد

الترسانة

ولعب توبة لصفوف منتخب مصر للشباب والذي شارك في كأس العالم للشباب 2009 بمصر.

وارتدى توبة (31 عاما) من قبل قمصان الأهلي وبتروجت ومصر للمقاصة والمصري وإنبي.

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وأصبح توبة الصفقة رقم 16 للشواكيش في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من:

علي فرج – حارس مرمى حرس الحدود السابق

سعيد أحمد – مدافع الرجاء

مروان شاهين – لاعب وسط الأولمبي

محمد سمارة – مهاجم المنيا

بلال عارف – مدافع المريخ

الصاوي مصطفى – لاعب حرس الحدود

محمود رامبو – لاعب فاركو

إسلام مسعود – لاعب بورتو السويس

إسلام عصام – ناشئ الزمالك

إسلام فؤاد – مهاجم غزل المحلة

أحمد على – ظهير أيمن الإنتاج الحربي

مؤمن جابر – حارس مرمى بلدية المحلة

محمد ناجح – لاعب سوهاج

ماندوجا – مهاجم الإسماعيلي

محمد سعيد – ظهير أيسر فاركو

وأنهى الترسانة الموسم الماضي بمجموعة القاهرة في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

محمود توبة الترسانة في الدرجة الثانية
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