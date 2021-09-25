في الدرجة الثانية - الترسانة يضم محمود توبة مدافع الأهلي الأسبق

أعلن طارق السيد المدير الفني لـ الترسانة ضم محمود توبة مدافع منتخب الأهلي وإنبي السابق عبر FilGoal.com.

محمود توبة النادي : نادي زد الترسانة

ولعب توبة لصفوف منتخب مصر للشباب والذي شارك في كأس العالم للشباب 2009 بمصر.

وارتدى توبة (31 عاما) من قبل قمصان الأهلي وبتروجت ومصر للمقاصة والمصري وإنبي.

وأصبح توبة الصفقة رقم 16 للشواكيش في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من:

علي فرج – حارس مرمى حرس الحدود السابق

سعيد أحمد – مدافع الرجاء

مروان شاهين – لاعب وسط الأولمبي

محمد سمارة – مهاجم المنيا

بلال عارف – مدافع المريخ

الصاوي مصطفى – لاعب حرس الحدود

محمود رامبو – لاعب فاركو

إسلام مسعود – لاعب بورتو السويس

إسلام عصام – ناشئ الزمالك

إسلام فؤاد – مهاجم غزل المحلة

أحمد على – ظهير أيمن الإنتاج الحربي

مؤمن جابر – حارس مرمى بلدية المحلة

محمد ناجح – لاعب سوهاج

ماندوجا – مهاجم الإسماعيلي

محمد سعيد – ظهير أيسر فاركو

وأنهى الترسانة الموسم الماضي بمجموعة القاهرة في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.