يد - باروندو يكشف استعدادات مصر لبطولة إفريقيا

كشف الإسباني روبرتو باروندو جارسيا عن خطته مع منتخب مصر استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد في يناير المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي ربطت بعض التقارير رحيل الإسباني لتدريب أحد الفرق الألمانية. (طالع التفاصيل)

وقال روبرتو باروندو عبر حساب اتحاد كرة اليد المصري عبر "تويتر": "خطتنا التدرب بشكل أسبوعي، لدينا معسكر بنهاية أكتوبر وآخر في الأول من نوفمبر وسينضم لنا بعض اللاعبين الدوليين".

وأضاف "المرحلة الأولى ستبدأ في ديسمبر المقبل وفي يناير سنبدأ الاستعدادات للبطولة الإفريقية التي تبدأ في الرابع عشر من يناير 2022".

وأكمل "أحاول مشاهدة أكبر عدد ممكن من المباريات، وأتابع جميع اللاعبين المصريين واللاعبين المهمين بالنسبة لي، تابعت مباريات دوري أبطال أوروبا".

وأوضح "علي زين ظهر بشكل جيد ويحيى خالد استحق أن يكون رجل الجولة الأولى من دوري الأبطال، من المهم أيضا متابعة ممدوح هاشم مع دينامو بوخارست الروماني وكذلك أحمد هشام دودو ومحمد سند".

وأردف "أحاول قدر المستطاع متابعة جميع المباريات، بالنسبة لي تألق المحترفين يساعدهم على اكتساب المزيد من الخبرات في أعلى المستويات".

وأتم "أتمنى استمرار دعم الجميع لكرة اليد، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي، وشكرا لكل من يتابعنا، وشكرا لجميع لاعبي كرة اليد".