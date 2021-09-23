كرة يد – في الجول يكشف حقيقة رحيل باروندو عن تدريب منتخب مصر

نفى أيمن صلاح عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ما يتردد عن هروب روبيرتو جارسيا باروندو المدرب الإسباني لمنتخب مصر الأول.

وقال أيمن صلاح في تصريحات لـFilGoal.com: "روبيرتو جارسيا باروندو لم يهرب كما يقال، والمدرب وعائلته يتواجدون في مصر بشكل طبيعي".

وأضاف "باروندو أخطرنا بتلقيه عرض من فريق ميلسونجن الألماني وطلب الاجتماع بنا لاقتراح فكرة تولي تدريب الفريق معنا".

عضو الاتحاد المصري أكمل "سنرفض هذه الفكرة طبعا. منتخب مصر من أقوى 8 منتخبات في العالم، ولا يمكن أن يتولى مدربه تدريب فريق صغير في ألمانيا".

فريق ميلسونجن يحتل المركز الـ16 في ترتيب الدوري الألماني حاليا بعد لعب 3 مباريات. خسر مباراتين وتعادل في واحدة.

أيمن صلاح أتبع "خلال جلستنا مع باروندو سنخطره برفض فكرة تدريبه للفريق الألماني وليتخذ هو قراره. وفقا للتعاقد، فإن باروندو مستمر معنا حتى 30 يونيو المقبل".

واستمر "إذا طلب باروندو الرحيل وأصر عليه، فإن كل مدربي العالم يتمنون تدريب منتخب مصر".

وأتم "لكن حتى الآن، باروندو ملتزم معنا ولم يطلب الرحيل، ويقود تدريبات منتخب مصر الأسبوعية كل يوم إثنين".

كان منتخب مصر قد توج ببطولة أمم إفريقيا لكرة اليد تحت قيادة باروندو، قبل أن يقود منتخب مصر لاحتلال المركز السابع في كأس العالم 2021 كثاني أفضل مركز تحتله مصر تاريخيا، والرابع في أولمبياد طوكيو كأفضل مركز في تاريخ كرة اليد المصرية.