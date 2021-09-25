كلوب: صلاح ماكينة أهداف.. لا يقل عن ليفاندوفسكي

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 10:23

كتب : نادر عيد

محمد صلاح - ليفربول

كرر يورجن كلوب مدرب ليفربول إشادته بالأيقونة محمد صلاح نجم فريقه حين سئل عن الفارق بين الأخير وروبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ المتوج بالحذاء الذهبي لموسم 2020-2021.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويواصل النجم المصري التألق للموسم الخامس على التوالي مع ليفربول وبات خامس أسرع لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني، الذي درب ليفاندوفسكي في دورتموند، في تصريحات صحفية:"صلاح في نفس مستوى ليفاندوفسكي دون شك، إنه ماكينة أهداف. محترف إلى أبعد مدى. يفعل كل شيء ليكون لائقا باستمرار. أول من يصل، آخر من يغادر، كل هذه الأمور، هذا صلاح".

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وأضاف كلوب "فوق ذلك، وبعيدا عن مهارته، يريد دائما تسجيل الأهداف، وهو ما يفعله ليفاندوفسكي. هذا جيد ويساعد جدا لاعب كرة القدم. بغض النظر عما تفعله في الملعب، تحتاج أحدا يسجل الأهداف. صلاح بالتأكيد ضمن أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم. يعرف ذلك. أرقامه جنونية. أنا ممتن للعمل مع لاعبين رائعين".

ويتبقى لصلاح هدف واحد ليصل إلى 100 هدف مع ليفربول في الدوري.

النجم المصري بات حديث الكل في إنجلترا منذ ارتدى القميص الأحمر في 2017.

حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي في موسمي 2017-2018 و2018-2019، نال لقب أفضل لاعب إفريقي في 2017 و2018.

وتوج مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية واستعاد للفريق في 2020 لقب الدوري الغائب منذ 3 عقود.

ويحل ليفربول ضيفا على برينتفورد اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري.

ويأمل صلاح التسجيل لتعزيز تصدره لترتيب هدافي البطولة الذي يتشاركه حاليا مع برونو فرنانديز وميكائيل أنتونيو برصيد 4 أهداف.

محمد صلاح كلوب ليفاندوفسكي
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