حازم إمام: ليس لدينا عذر للحفاظ على الدوري.. ونريد حصد لقب الأبطال الذي ينقصنا

أوضح حازم إمام لاعب الزمالك أن الاستقرار الفني في الفريق يساعد على حصد لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، وشدد على ضرورة الفوز بلقب دوري الأبطال الذي ينقص الجيل الحالي.

ويقيم الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون معسكرا تحضيريا للموسم الجديد واستعدادا للقاء توسكر الكيني في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال حازم إمام: "نحتاج للمعسكرات وفعلنا ذلك في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي قبل آخر 7 مباريات، وهو ما ساعدنا على حصد اللقب، بالإضافة إلى أن باتريس كارتيرون يهتم بالجانب البدني خاصة أنه في أسبوع نستعيد قدراتنا البدنية، ونعمل منذ 3-4 أيام استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتحدث حازم عن المنافسة في مركز الظهير الأيمن قائلا: "الأندية الكبيرة تضم أكثر من لاعب مميز في نفس المركز، معظم اللاعبين جيدين وهو ما يجعل المنافسة أكبر سواء مع حمزة المثلوثي أو أحمد عيد أو حمدي النقاز".

وأردف "تحدثت مع كارتيرون وأخبرني أن الموسم المقبل صعب وقد نخوض أكثر من 60 مباراة فميزة أن يتواجد نفس العدد في نفس المركز وهو ما يحدث في الجهة اليسرى بتواجد محمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة، وبالتأكيد الكل سيشارك".

وعن إمكانية الحفاظ على لقب الدوري لموسم آخر أضاف: "عدم الفوز ببطولتين بشكل متتالي وغياب الاستقرار كان يؤثر على الفريق، وأرى الموسم الحالي أن الفريق تم تدعيمه خاصة بالمعارين مع الصفقات الجديدة وهو ما سيفيد الفريق في المنافسة".

وشدد "بقاء كارتيرون والاستقرار الفني مهم جدا، تغيير اللاعبين والأجهزة كان يفقد الفريق توازنه ويقلل الانسجام وتعلمنا من الخطأ، الفرنسي جدد تعاقد والتشكيل الأساسي موجود وليس لدينا عذر في الحفاظ على لقب الدوري".

وأتم عن مواجهة توسكر الكيني في افتتاح مشوار دوري الأبطال: "هي البطولة الغائبة عن الجيل الحالي ولم يحالفنا التوفيق في حصد اللقب مرتين من قبل، وهي البطولة الأهم لحصدها بجانب الدوري، وهي البطولة التي تنقص الجيل الحالي والجمهور يطالبنا بها".

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك مع توسكر في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل توسكر لدور الـ 32 بعد الفوز على أرتا سولار بأربعة أهداف مقال هدف واحد في النتيجة الإجمالية.

وستجري مباراة ذهاب دور الـ 32 في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر.

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