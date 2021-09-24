كارتيرون: رفضت العديد من العروض للتجديد.. والزمالك لا يحتاج لتدعيمات

يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بأن فريقه لا يحتاج لتدعيمات جديدة للموسم المقبل.

باتريس كارتيرون جدد تعاقده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة رسميا. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "التجديد للزمالك يمثل أمرا مهما بالنسبة لي، لأنني أريد تحقيق العديد من البطولات مثلما قلت منذ وصولي. وأرى بأن مجلس الإدارة يعمل جاهدا لإصلاح أمور النادي، ومن حسن حظي بأنني أرتبط بعلاقة جيدة معهم ونعمل في اتجاه واحد".

وأضاف "وصلني العديد من العروض طبعا كبطل للدوري المصري مع الزمالك، لكن رغبتي كانت الاستمرار مع الزمالك، ولذلك وافقت على التجديد دون تفكير كثير".

كارتيرون أتبع "بهذه المجموعة من اللاعبين حققنا إنجازات، بالتالي فالتدعيمات الجديدة ستكون إضافة لنا بالتأكيد مع رجوع المعارين، بل بالعكس أعتقد أننا بحاجة لإعارة بعض اللاعبين. سواء حدث وقع قرار منع القيد أو لا، فهذه المجموعة كافية بالنسبة لي".

واستمر "المعسكر الحالي يهدف لتجهيز الفريق لمباراتي توسكر في دوري الأبطال، بجانب تجهيز لاعبي منتخب مصر، والمغرب، وتونس للتوقف الدولي المقبل".

المدرب الفرنسي أكمل "إيقاف شيكابالا؟ لهذا السبب أنا سعيد لعودة مصطفى فتحي ومحمد أوناجم التي ستتيح لي إضافات وحلول لم تتوافر في الموسم الماضي للتعامل مع تلك المواقف".

وواصل "تجديدي للزمالك هو رسالة ثقة مني للنادي، تعكس الاستقرار الذي ينعم به النادي حاليا".

مدرب الزمالك استرسل "كرة القدم تغيرت ولم تعد مثل السابق بأن تحصل على راحة شهر بداية من شهر مايو، فالعالم يتحدث عن إقامة كأس العالم كل عامين. بالتالي لابد أن نتعامل مع تلاحم المواسم".

وأتم "عدم فوز الزمالك بالدوري سوى كل فترة متباعدة؟ هذه الظاهرة أنا أحاربها منذ وصولي. من أقر بهذه الظاهرة استنادا للتاريخ؟ أنت من تصنع الحدث من خلال الملعب".

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني يوم 15 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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