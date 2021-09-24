تقرير: أرسنال ضد توتنام.. دربي لندن لأجل كوتينيو في الشتاء

يملك ثنائي لندن أرسنال وتوتنام هوتسبر اهتماما بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية.

ويعاني كوتينيو من سوء ظهوره مع برشلونة منذ انضمامه إليه في يناير 2018، فيما يعاني برشلونة من أزمة مالية حادة تدفعه للخلاص من عدة رواتب، وعلى رأسها راتب البرازيلي الذي قدرته صحيفة "ديل ميل" الإنجليزية بـ 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

ووفقا للتقارير فإن برشلونة مستعد لتحمل نصف راتب كوتينيو في حالة إعارته، نظير إزاحة نصفه الآخر من قائمة الأعباء المالية الشاقة.

وبحسب هذه الصحيفة المشار إليها، فإن توتنام وأرسنال هما الوجهتان الأكثر انفتاحا على قبول هذه الفكرة، سعيا لتدعيم الصفوف في سوق الانتقالات الشتوية يناير.

وسبق للبارسا الارتباط بصفقة تبادلية مع أرسنال يذهب بها كوتينيو إلى لندن مقابل المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، وذلك بعد تسبب أزمة الديون وارتفاع الرواتب في رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" أن ليفربول الذي باع كوتينيو إلى برشلونة مقابل 145 مليون جنيه استرليني، لا يملك أي اهتمام بشأن استعادته، فيما قال وكيله كيا جورابشيان أن اللاعب سيجد صعوبة في اللعب لأي من خصوم الريدز المباشرين بسبب مشاعره تجاه النادي.

وطوال رحلة كوتينيو المحبطة مع برشلونة، لم يملك البرازيلي سوى ومضة موسم 2019-2020 الذي قضاه معارا في صفوف بايرن ميونيخ، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين ضد برشلونة في ربع النهائي خلال مباراة 8-2 الشهيرة.

يذكر أن صانع الألعاب البالغ من العمر 29 عاما قد حظي بـ 82 دقيقة لعب حتى الآن في الليجا منذ عودته من الإصابة، بواقع 60 دقيقة في تعادل برشلونة مع غرناطة 1-1، و22 دقيقة في تعادله السلبي مع قادش.