إيهاب جلال يحسم مصير دونجا والسعيد.. ويكشف كواليس رحيله عن الإسماعيلي

حسم إيهاب جلال مدرب نادي بيراميدز، مصير عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" نجما الفريق.

وقال إيهاب جلال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "عبد الله السعيد ودونجا لاعبان كبيران وفكرة رحيلهما غير مطروحة حاليا".

وأضاف "الأمر انتهى، وأتمنى أن ننافس على البطولات هذا الموسم من خلال الفريق الكير الذي نتواجد به".

مدرب بيراميدز أكمل "اعتذرت عن عدم الاستمرار مع الإسماعيلي قبل توقيعي مع بيراميدز بأسبوعين، ورغم ذلك استمرت الأخبار بأننا نجهز لاعبين للموسم التالي".

وأتم "الإسماعيلي بيتي وقد أتواجد هناك في أوقات لاحقة، لكن تعاقدي معهم كان لفترة محددة وهدف محدد حققته معهم".

وكان بيراميدز قد تخطى سموحة في كأس مصر، ليتأهل إلى ربع النهائي انتظار الفائز بين الأهلي وإنبي.