ماونت يغيب عن مواجهة مانشستر سيتي

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي غياب لاعب الوسط ماسون ماونت عن المباراة المرتقبة ضد مانشستر سيتي، في قمة منافسات الأسبوع السادس للدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بسبب تعرضه لإصابة طفيفة، وذلك خلال فوز تشيلسي على أستون فيلا في كأس "كاراباو" بركلات الترجيح، حيث شارك في هذه المباراة بداية من الشوط الثاني، حين أتى على حساب نجولو كانتي.

وقال توخيل في مؤتمره الصحفي: "كريستيان بوليسيتش خارج القائمة وماسون ماونت أيضا، حيث عانى من إصابة طفيفة بسبب مباراة أستون فيلا".

وأضاف "قطع ماونت خطوة كبيرة في التعافي ولكنها ليست كافية. إنه محبط للغاية، وأنا لم أشعر بالأمر لأنه شارك في الشوط الثاني وأنهى المباراة رغم هذه الإصابة، كما كان واثقا وسجل ركلة ترجيح مهمة، ولذلك فاجأتني هذه الإصابة".

وأوضح "ربما كان ليتمكن من المشاركة إذا كانت المباراة بعد يوم آخر. إنها إصابة طفيفة ولكن هناك هذا الإحباط له ولنا لأنه لاعب نعتمد عليه".

وتابع "ولكن مهما كانت أهميته وقدر اعتمادنا عليه، المهمة هي إيجاد الحلول بدونه واستعادته في أقرب وقت ممكن".

ويحتل تشيلسي صدارة البريميرليج بـ13 نقطة من أول 5 جولات وبفارق الأهداف عن ليفربول ومانشستر يونايتد، فيما جمع سيتي حامل اللقب 10 نقاط حتى الآن.

يذكر أنها ستكون أول مواجهة بين تشيلسي ومانشستر سيتي منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 الذي انتهى بفوز البلوز بهدف نظيف.