مران الأهلي – عودة معلول وياسر إبراهيم يشكو من الأمامية وغياب الشحات وطاهر

عاد علي معلول واشتكى ياسر إبراهيم من الآم في العضلة الأمامية في مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي في دور الـ 16 من كأس مصر على ستاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً.

وغاب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن مران الفريق الجماعي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الشحات يعاني من شد خفيف في العضلة الضامة، ويحتاج للخضوع لعلاج طبيعي لمدة أسبوع بشكل مبدئي.

كما سيحصل الشحات على راحة من التدريبات، وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسي لتحديد كافة التطورات بعد الراحة.

وفي الوقت نفسه، علم FilGoal.com أن طاهر بدوره يغيب عن اللقاء لشكواه من إجهاد في عضلة السمانة وحصوله على راحة من التدريبات.

وعاد معلول للمشاركة في مران الفريق الجماعير بعد أن حصل أمس الخميس على راحة. فيما اشتكى ياسر إبراهيم من آلام في العضلة الأمامية وأًصبح مهددا بقوة للغياب عن مباراة الفريق البترولي.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين وأجريت تقسيمة قوية بين اللاعبين وأوقفها أكثر من مرة لعلاج الأخطاء. وخصص موسيماني فقرة في نهاية المران للتدريب على ركلات الترجيح.