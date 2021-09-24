مؤتمر الشعباني: سنفعل كل شيء لمواجهة الصعاب قبل الكونفدرالية.. أعرف قيمة جماهير المصري

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 19:56

كتب : أيمن عيد

مؤتمر تقديم معين الشعباني مدربا للنادي المصري

وعد معين الشعباني مدرب النادي المصري ببذلك أقصى جهد لمواجهة الصعاب قبل بداية المشوار الإفريقي للفريق.

وكشف النادي المصري عن صفقاته الجديدة، والجهاز الفني الجديد خلال مؤتمر صحفي كبير اليوم الجمعة.

وقال الشعباني خلال المؤتمر الصحفي: "المدة قصيرة للتعرف على اللاعبين أو الاعداد لمواجهة الكونفدرالية، لكننا سنستغل كل شيء لصالحنا".

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وأضاف "نضع استراتيجية عمل للاستعداد من أجل ربح الوقت، وأرى حماس وتعاون من اللاعبين".

المدرب التونسي أكمل "أشكر الجهاز الفني واللاعبين السابقين أصحاب تحقيق التواجد بالكونفدرالية. أعشق العمل مع الأندية الجماهيرية، والعمل بداخلها يكون ذات طبيعة خاصة".

واستمر "لدينا لاعبين وجهاز معاون على مستوى عالي، ونستعد بشكل قوي. عدد اللاعبين الموجودين بقائمة الكونفدرالية رغم عددهم القليل، إلا أننا سنعمل على تخطي الدور التمهيدي لكي يلحق بنا جميع اللاعبين الجدد".

وواصل "نأخذ كل مباراة على حدة؟ الميدان هو الفيصل بين اللاعبين".

وأتم "أعرف قيمة جماهير النادي المصري وتطلعها للفوز. أعتمد على اللاعبين في تحقيق طموحاتهم، ونسعى لتحقيق أفضل شيء للنادي المصري وكل شيء سيكون من خلال عامل التوقيت وأن نأخذ كل خطوة بالترتيب والتنظيم".

كان النادي المصري قد تعاقد مع مُعين الشعباني كمدرب جديد للفريق، خلفا لـ علي ماهر المدرب السابق.

ويستعد المصري لمواجهة ريفينيو أوثوريتي يوم 16 أكتوبر المقبل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

في الدوري المصري الكونفدرالية معين الشعباني
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