كارتيرون: رفضت عروضا خارجية عديدة للاستمرار في الزمالك

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سعادته بتجديد عقده لمدة 3 سنوات.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "سعيد بتجديد تعاقدي مع الزمالك ومتحمس للفترة المقبلة".

وأضاف: "هدفنا الاستقرار لأبعد مدى لتحقيق البطولات".

وتابع: "أشكر الإدارة على مجهودها، وجهات النظر كانت متقاربة منذ البداية في مسألة تمديد العقد، والجميع سعيد ونتطلع للمستقبل".

كما تحدث المدرب الفرنسي إلى الموقع الرسمي للزمالك بعد تجديد عقده.

وقال كارتيرون: "أشكر الإدارة على حل المشاكل التي تواجه الفريق بسرعة".

وكشف: "تلقيت عروضا عديدة في الفترة الماضية من أندية خارجية، ولكني فضلت الاستمرار مع الزمالك".

وأوضح: "المفاوضات للتجديد تمت بكل ود لرغبة الطرفين، الأمر لم يستغرق أي وقت بسبب ترحيبي بالاستمرار مع الزمالك لفترة أطول".

وكان التعاقد الأصلي لـ كارتيرون ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2021\2022.

وعاد كارتيرون لتولي تدريب الزمالك منتصف الموسم الماضي بعقد لعام ونصف بعد خلافته لـ جايمي باتشيكو.

وقاد كارتيرون الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بولايته الثانية.

كارتيرون (51 عاما) تولى الزمالك في ولاية أولى عام 2019 وفاز معه وقتها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى قيادته إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يفسخ تعاقده ويتحوّل لتدريب التعاون السعودي.

لكنه عاد إلى الزمالك في مارس الماضي وقاده في 26 مباراة، فاز في 19 منها، وتعادل 5 مرات، وخسر مباراتين فقط، ليعيد لقب الدوري إلى خزائن الزمالك.

وسبق لـ كارتيرون تدريب منتخب مالي، ومازيمبي، ووادي دجلة، والنصر السعودي، والأهلي، والرجاء البيضاوي.