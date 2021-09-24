انتهت كأس مصر- سموحة (1)-(3) بيراميدز.. إيهاب جلال ينجح بمهمته الأولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر.

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نهاية المباراة

ق. 95 جوووول ثاااالث لبيراميدز عن طريق رمضان صبحي.

ق. 93 ركلة جزاااء قاتلة لبيراميدز.

ق. 69 جووول أووول لسموحة. استلامة من أليا سيلا داخل منطقة الجزاء وتمريرة إلى عبد الكبير الوادي الذي سدد في المرمى مسجلا الأول.

ق.47 جووول عبد الله السعيد يسجل هدفا ثانيا رائعا من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الهاني سليمان

**خروج داشفا ودخول أولا سيكيرو في تشكيل سموحة مع بداية الشوط

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جوووول أووول لبيراميدز عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي راوغ الحارس وسجل الأول.

بداية المباراة