فيجو: عودة رونالدو لـ مانشستر يونايتد "أفضل خيار"

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 18:14

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد يانج بويز دوري أبطال أوروبا

يرى لويس فيجو نجم البرتغال السابق أن انتقال مواطنه كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر هو "أفضل خيار".

وانضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس في الميركاتو الصيفي مقابل 15 مليون يورو.

وقال فيجو لموقع "Give Me Sport": "اعتقد أن مانشستر يونايتد أفضل خيار لكريستيانو رونالدو".

أخبار متعلقة
أسطورة أرسنال: صلاح سيسجل أكثر من رونالدو.. وهذه نصيحتي لليفربول حول عقده تقرير يكشف: رونالدو استحق ركلة جزاء ضد وست هام سولشاير يرد على انتقاد فرديناند لـ رونالدو: لا تعلق على أشياء لا تعلمها

وأضاف "فريق يعرفه، لديه تاريخ مع النادي والجماهير تحبه، اعتقد أنه أفضل مكان ليكون الجزء الأخير في مسيرته".

رونالدو انضم ليوفنتوس في صيف 2018 وخلال 3 مواسم سجل 101 هدفا في 134 مباراة بعدما انضم مقابل 112 مليون يورو.

ومنذ انضمام رونالدو (36 عاما) للشياطين الحمر سجل 3 أهداف في 4 مباريات، بينما في فترته الأولى مع يونايتد سجل 118 هدفا في 292 مباراة.

رونالدو فيجو مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – فشل محاولات دخول الجماهير لمباراة ليبيا 8 دقيقة | منتخب مصر
طلعت يعلن عبر في الجول انتقاله إلى المقاولون العرب 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل سموحة – 5 صفقات أساسيون أمام بيراميدز 26 دقيقة | مصر
فيجو: عودة رونالدو لـ مانشستر يونايتد "أفضل خيار" 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الشحات وطاهر يغيبان عن مواجهة إنبي 31 دقيقة | مصر
رغم تصريح مورينيو.. إيقاف بيليجريني عن الدربي 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل بيراميدز – فخر الدين أساسي لأول مرة.. وإكرامي يحرس المرمى 37 دقيقة | الدوري المصري
"الليجا" تعلن عقوبة كومان بعد طرده ضد قادش 43 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث