فيجو: عودة رونالدو لـ مانشستر يونايتد "أفضل خيار"

يرى لويس فيجو نجم البرتغال السابق أن انتقال مواطنه كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر هو "أفضل خيار".

وانضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس في الميركاتو الصيفي مقابل 15 مليون يورو.

وقال فيجو لموقع "Give Me Sport": "اعتقد أن مانشستر يونايتد أفضل خيار لكريستيانو رونالدو".

وأضاف "فريق يعرفه، لديه تاريخ مع النادي والجماهير تحبه، اعتقد أنه أفضل مكان ليكون الجزء الأخير في مسيرته".

رونالدو انضم ليوفنتوس في صيف 2018 وخلال 3 مواسم سجل 101 هدفا في 134 مباراة بعدما انضم مقابل 112 مليون يورو.

ومنذ انضمام رونالدو (36 عاما) للشياطين الحمر سجل 3 أهداف في 4 مباريات، بينما في فترته الأولى مع يونايتد سجل 118 هدفا في 292 مباراة.