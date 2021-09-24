مؤتمر توخيل: أنا أفضل من جوارديولا؟ لا يمكنني الإجابة

شدد توماس توخيل مدرب تشيلسي على تقديره لبيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي قبل مواجهته يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"أنا أفضل من جوارديولا؟ هذا ليس سؤالا لي ولا يمكنني الإجابة عليه، بل أمر تناقشونه أنتم. لدي أقصى احترام لجوارديولا، معجب جدا بالتأثير الذي صنعه منذ يومه الأول في التدريب".

وأضاف "التأثير في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، لديه احترامي الكامل. أنا بدوري أفعل أقصى شيء، سعيد بما وصلت إليه، وأنا مدرب أفضل الآن مما كنت عليه سابقا".

واستمر مدرب دورتموند وباريس سان جيرمان السابق "نعرف ما علينا فعله لنفوز. لا نحتاج معجزة لكن علينا تقديم أفضل أداء ممكن. المواجهة واحدة من أقوى الاختبارات في الكرة الأوروبية".

وأتم "كريستيان بوليسيتش لن يشارك، ولا يزال الوقت مبكرا لميسون ماونت. لديه إصابة بسيطة تعرض لها في لقاء أستون فيلا، قطع شوطا كبيرا لكن ليس جاهزا بعد".

ويأمل تشيلسي تكرار تفوقه على سيتي، حامل لقب الدوري، مثلما فعل في آخر 3 مواجهات بين الناديين.

وفاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بهدف على حساب سيتي.

ويتصدر رجال توخيل ترتيب الدوري الإنجليزي مع ليفربول بينما سيتي الخامس مبتعدا عن تشيلسي بثلاث نقاط.