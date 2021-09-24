أس: لابورتا وكومان تحدثا خلال العودة من قادش وقررا إعلاء مصلحة برشلونة

أجرى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، وجوان لابورتا رئيس النادي، محادثة ودية الليلة الماضية بعد التعادل المخيب أمام قادش.

برشلونة واصل بدايته الضعيفة هذا الموسم، وتعادل في أرض قادش دون أهداف، لتتعالى التنبؤات بشأن إقالة محتملة للمدرب كومان.

لكن صحيفة "أس" الإسبانية كشفت اليوم الجمعة عن تفاصيل محادثة مطولة جمعت المدرب والرئيس على متن الطائرة أثناء العودة من قادش إلى برشلونة.

ووصفت الصحيفة نتائج تلك المحادثة بأن "الدماء لن تصل النهر" في إشارة إلى عدم إقالة كومان.

وذكر التقرير أن لابورتا وكومان قررا تنحية خلافاتهما والتحدث بهدوء لمدة 20 دقيقة تقريبا عما أزعجهما خلال الفترة الماضية.

وشهدت المحادثة حضور رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، وماتيو أليماني مدير قطاع كرة القدم في النادي.

وعاتب لابورتا نظيره كومان على خطوة البيان الصحفي قبل مباراة قادش، واصفًا إياها إنها غير ضرورية تماما.

في المقابل، أوضح كومان لـ لابورتا أنه يشعر بغياب الدعم، خصوصا مع تسريب أسماء مرشحين محتملين لخلافته للصحافة.

ليرد لابورتا أن ناديه لا يمكنه السيطرة على الشائعات التي تتردد في الشارع.

الطرفان قررا رأب الصدع لمصلحة برشلونة على حد وصف الصحيفة، وشدد لابورتا على ثقته ومجلس إدارته في كومان.

وتطرق الطرفان خلال المحادثة أيضا للقرارات التحكيمية التي شهدتها مباريات برشلونة مؤخرا.

في الأخير، ووفقا للصحيفة الإسبانية، فلا يبدو أننا سنشهد تغييرا في هوية الشخص الجالس على مقاعد بدلاء برشلونة، على الأقل حتى الأحد المقبل.

ويستقبل برشلونة نظيره ليفانتي في ملعب كامب نو مساء الأحد بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السابع في المسابقة برصيد 9 نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة في رصيده أمام إشبيلية، ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 7 نقاط.