بيان من كومان: تحقيقنا لمركز متقدم في الدوري سيكون نجاحا.. ولا نتوقع معجزة في دوري الأبطال

في واقعة لا تتكرر كثيرا، ظهر رونالد كومان مدرب برشلونة خلال المؤتمر الصحفي لمباراة قادش وهو يقرأ بيان رافضا تلقي أي أسألة من الصحفيين.

ويلتقي برشلونة مع قادش غدا الخميس على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وجاء بيان كومان كالآتي:

"صباح الخير جميعا، النادي معي في حالة إعادة بناء، الوضع المالي بالنادي مرتبط بالرياضة وهذا يعني أنه يتعين علينا إعادة بناء الفريق دون أن نتمكن من القيام باستثمارات كبيرة".

"كرة القدم تحتاج إلى وقت، ويمكن أن يصل الشباب ليكونوا رائعين خلال عامين، الشيء الجيد في إعادة البناء هو أن الشباب سيكونون قادرين على الحصول على فرص مثل تشابي وإنييستا في أيامهم".

"الصبر مطلوب، الحصول على مركز متقدم في الدوري سيكون نجاحا، ولا يمكننا توقع المعجزات في دوري أبطال أوروبا، يجب التعامل مع الهزيمة من بايرن الأسبوع الماضي من هذا المنظور".

وتلقى برشلونة هزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل من بايرن ميونيخ في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نوم في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

"العملية التي نحن فيها تعني أنه يجب دعم طاقم العمل بالإفعال والأقوال، يجب دعم هذه العملية، أعلم أن الصحافة تعترف بتلك العملية، فهي ليست المرة الأولى التي تحدث في تاريخ النادي، نحن نعتمد على دعمكم خلال هذه الأوقات الصعبة كفريق ولاعبين، نحن راضون عن الدعم الذي حصلنا عليه أمام غرناطة، تحيا برشلونة".

وبعد أن أنهى البيان، ترك كومان المؤتمر الصحفي دون تلقي أي سؤال من الحضور.

وتعادل برشلونة في المباراة الماضية أمام غرناطة بهدف لكل فريف في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد ثمان نقاط، بعد خوض الفريق لأربع مباريات.