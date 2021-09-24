مؤتمر جوارديولا: الدوري الإنجليزي الرائع يزداد صعوبة كل عام

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على قوة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يراه يزداد صعوبة في كل موسم.

ويستعد سيتي لمواجهة مضيفه تشيلسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري.

لقاء يأمل فيه جوارديولا، حامل لقب الدوري، تقليص الفارق مع المتصدرين تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي:"كل عام تراودني فكرة أن الدوري أصعب من ذي قبل. صعب جدا. تحد رائع بالنسبة لنا. نقبل التحدي ونستعد له".

وأضاف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "على الدوري الإنجليزي أن يفتخر بمدى روعة المسابقة، بوجود مدربين ممتازين. الدوري رائع في أوجه عديدة، لاعبون على أعلى مستوى، كل ناد لديه 15 أو 16 لاعبا استثنائيا".

وأتم "والآن عاد الجمهور، شرف لي الوجود هنا والاستمتاع بالدوري في هذا البلد".

ويحتل سيتي المركز الخامس في ترتيب الدوري ورصيده 10 نقاط مبتعدا بثلاث نقاط عن الثلاثي المتصدر.

ويسعى سيتي للثأر من تشيلسي الذي هزمه في آخر نهائي لدوري الأبطال.

وتفوق تشيلسي في آخر 3 لقاءات بين الناديين، إذ آخر فوز لسيتي يعود إلى يناير الماضي.