بيان رسمي – المريخ السوداني يشكو سيف تيري وفاركو لـ فيفا

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 14:56

كتب : محمد عبد العظيم

سيف تيري - فاركو

أعلن نادي المريخ السوداني عن تقدّمه بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد لاعبه السابق سيف تيري، ونادي فاركو.

وذكر المريخ في بيانه أن آدم سوداكال رئيس النادي قد تكفل بسداد الرسوم المالية المتعلقة بالشكوى اليوم الجمعة.

وأشار المريخ أن "اللاعب أخل بعقده الموقع مع النادي"، كما اتهم فاركو بـ "التوقيع مع لاعب على ذمة نادٍ آخر".

وطالب المريخ في شكواه بالحصول على تعويض مالي كبير "بالدولار" على حد وصف البيان، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على تيري وفاركو.

وينتظر المريخ النظر في شكواه لدى غرفة فض المنازعات في فيفا، وشدد النادي في بيانه أنه "سيمضي في الشكوى لآخر مدى حفاظًا على حقوق ومكتسبات المريخ".

ماذا حدث؟

سيف مالك بخيت، المعروف بـ سيف تيري، مهاجم سوداني يبلغ من العمر 27 عاما سبق له اللعب في الخرطوم وهلال الأُبيّض، قبل أن ينتقل إلى المريخ في يناير 2019.

وسجّل تيري 6 أهداف في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي بالإضافة إلى صناعته هدفين، كما هز شباك الأهلي في مباراة دور المجموعات في الخرطوم.

وأعلن فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز المصري لأول مرة في تاريخه عن التعاقد مع تيري يوم 20 سبتمبر الماضي.

وصرّح مصدر من المريخ لـ FilGoal.com أن ناديه سيتقدّم بشكوى لدى الاتحاد المصري لكرة القدم لسفر تيري دون إذن المريخ للتوقيع مع فاركو.

كما أشار مصدر مسؤول من المريخ لـ FilGoal.com أن ناديه فوجئ بوصول البطاقة الدولية للاعب للاتحاد المصري، وأن النادي السوداني سيتحرك لتقديم شكوى في فيفا.

ويمتلك تيري 20 مباراة دولية مع منتخب السودان سجل خلالها 8 أهداف.

سيف تيري فاركو المريخ
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