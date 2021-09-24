مؤتمر كلوب: تياجو قد يعود بعد التوقف الدولي.. وكيتا لن يواجه برينتفورد

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 12:51

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبه تياجو ألكانتارا ربما لن يتعافى من إصابته حتى منتصف أكتوبر المقبل.

ويفتقد ليفربول لخدمات ألكانتارا وكذلك لاعب وسطه نابي كيتا حين يحل ضيفا على برينتفورد يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"لا أعرف تحديدا متى سيعود تياجو، أصيب في ساقه، ربما بعد التوقف الدولي، لا أعتقد قبل ذلك. علينا أن ننتظر ونرى".

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وواصل "إصابة كيتا ليست قوية، لكنها ستبعده عن اللقاء المقبل، وربما أبعد من ذلك، سنرى".

واستمر "ليس جيدا تعرض اللاعبين لمثل هذه الإصابات بعد خوض فترة إعداد جيدة تجعلهم قادرين على لعب كثير من المباريات، والآن ليسوا متاحين. هذا يحدث على مدار الموسم، أتمنى حين يعودون أن يستكملوا الموسم، فهذا يساعدنا كثيرا".

وأتم كلوب "يعجبني اقتراح المدرج الآمن للمشجعين الواقفين، متشوق لرؤيته في ملعب أنفيلد. سأتفاجأ لو باتت الأجواء أفضل في الاستاد، لكن سنرى. كلما زاد عدد الناس في الملعب ووجودهم في المكان الصحيح، كلما كانت الأجواء أفضل".

ويتصدر ليفربول مع تشيلسي ترتيب الدوري الإنجليزي ورصيد كل منهما 13 نقطة ويبتعدان بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الثالث.

وفاز ليفربول بأربع مباريات وتعادل أمام تشيلسي ويأمل مواصلة انطلاقته القوية حين يصطدم ببرينتفورد الصاعد حديثا.

ويوم الثلاثاء سيحل ليفربول ضيفا على بورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول كلوب
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