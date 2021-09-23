رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي: ننتظر موقف بيرسي تاو.. وتقدمنا بطلب لاستضافة مونديال الأندية

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي

أوضح داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم أن الأيام المقبلة ستكشف موقف بيرسي تاو من الانضمام لمنتخب الأولاد في التوقف الدولي المقبل.

وقال داني جوردان عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "استدعاء بيرسي تاو للمنتخب في أكتوبر المقبل؟ سنرى ما تسفر عنه الأيام المقبلة وننتظر لنعرف وضع اللاعب".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي قرر الرد على الاستدعاء الوارد من الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم لـ بيرسي تاو، بإرسال تقرير طبي شامل بحالته واستحالة سفره أو مشاركته في أي تدريبات أو مباريات.

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وتطرق جوردان للحديث عن إمكانية تدريب موسيماني لمنتخب جنوب إفريقيا قائلا: "لا اعتقد أنه من المناسب أن يصبح مديرا فنيا لمنتحب جنوب إفريقيا، وندعمه في مهمته ليقود أحد أفضل الفرق في القارة".

وشدد "لا اعتقد أنه هناك تواصل معه لتدريب المنتخب".

وأوضح موقف البلاد من استضافة كأس العالم للأندية: "تقدمنا بطلب للاتحاد الدولي "فيفا" لتنظيم كأس العالم للأندية وننتظر الرد من جانبهم، الأمر ليس سهلا وهناك صعوبات في ظل تفشي فيروس كورونا وهناك عدة عوامل لابد النظر لها".

وتحدث عن كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر: "مدرب متميز، وأتوقع منه الكثير فهو من القلائل الذين لديهم بصمة على الفرق والمنتخبات التي دربها".

وأتم "وصل مع جنوب إفريقيا وإيران إلى كأس العالم وحقق كأس العالم للشباب مع البرتغال ولديه إنجازات كثيرة في دول حول العالم وأتوقع أن يدعم فرص مصر في التأهل لكأس العالم".

كيروش سبق له أن قاد جنوب إفريقيا من التأهل لكأس العالم 2022 لكنه رحل قبل قيادة البافانا بافانا في المونديال الآسيوي.

بيرسي تاو جنوب إفريقيا
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