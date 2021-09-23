روما يستعيد توازنه بتخطى أودينيزي تحضيرا لدربي العاصمة

حقق روما فوزه الرابع في الدوري الإيطالي في ختام الجولة الخامسة بالفوز على أودينيزي بهدف دون مقابل.

وسجل الإنجليزي تامي إبراهام هدف الذئاب الوحيد.

ورفع روما رصيده إلى 12 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.

فوز مهم للروما قبل لقاء لاتسيو في دربي العاصمة الإيطالية يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة السادسة.

بينما توقف رصيد أودينيزي عند 7 نقاط بعدما تكبد الهزيمة الثانية تواليا وظل في المركز العاشر.

في الدقيقة الرابعة تصدت القائم الأيسر لتسديدة الأرميني هنريك ميختاريان لاعب الذئاب.

وفي الدقيقة 36 أرسل ريكاردو كالافيوري عرضية إلى تامي إبراهام ليودعها المهاجم الإنجليزي في الشباك الخالية.

الشوط الثاني ظل هادئا وشهد في الدقيقة الأخيرة منه طرد لورينزو بيليجريني بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

لتنتهي المباراة بفوز الذئاب بعد الهزيمة المفاجئة أمام هيلاس فيرونا في مطلع الأسبوع الجاري.