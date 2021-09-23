بمشاركة كوكا.. النيران الصديقة تحرم كونيا سبور من نقطتين

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 18:05

كتب : أحمد أباظة

أحمد حسن كوكا - كونيا

تعادل كونيا سبور مع ضيفه طرابزون سبور بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري التركي.

وشهد تشكيل كونيا سبور غياب المصري المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" عن الصفوف الأساسية، حيث تواجد على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 62 حين حل بدلا من سوكول تشيكاليشي.

ووقعت هذه الخسارة على طرابزون سبور رغم انطلاقته الرائع بهدف فائق السرعة في الدقيقة الأولى، والذي سجله أندرياس كورنيليوس بعد عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء ليسجل في أسفل الزاوية اليمنى.

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لم يمر الكثير من الوقت حتى ظهر سبب التراجع الاضطراري، بتعرض فيتور هوجو مدافع الفريق لبطاقة حمراء في الدقيقة الثامنة عقب تدخل عنيف للغاية.

وفي الدقيقة 20 نجح كونيا سبور في معادلة النتيجة بهدف إندري تشيكتشي الذي نتج عن تسديدة قوية من لمسة واحدة بعد تمريرة حاسمة من سيردار جورلر.

وسريعا مع انطلاق الشوط الثاني أتى الرد بعمل فردي من تشيكتشي في الدقيقة الأولى أيضا، انتهى بتسديدة قوية في أسفل يمين المرمى، ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.

ولكن في الدقيقة 76 نجح طرابزون سبور في التعادل بفضل النيران الصديقة، وذلك بعد عرضية حولها أمير حدزياحمتوفيتش في شباك فريقه عن طريق الخطأ.

النتيجة رفعت رصيد طرابزون سبور إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بشكتاش المتصدر، فيما يحتل كونيا سبور المركز الخامس بـ12 نقطة بفارق الأهداف عن ألتاي صاحب المركز الرابع.

كوكا كونيا سبور الدوري التركي
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