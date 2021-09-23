بونوتشي: علينا أن نظهر للجميع أننا نستحق ارتداء قميص يوفنتوس

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

بونوتشي - يوفنتوس

يؤمن ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس بأن لاعبي الفريق عليهم إثبات أحقية ارتداء قميص السيدة العجوز في الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح فريقه في تحقيق الانتصار أخيرا بالدوري الإيطالي.

وقلب يوفنتوس تأخره أمام سبيزيا من 2-1 إلى فوز بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي محققا فوزه الأول الموسم الحالي.

وقال بونوتشي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان من المهم تحقيق الفوز لتخفيف بعض الضغط المتراكم مع عدم سير النتائج في صالحنا".

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وأضاف "حققنا الفوز وهذا هو الشيء المهم ولكن يجب أن نقدم أداء أفضل في المباراة الصعبة التي تنتظرنا ضد سامبدوريا الأسبوع المقبل".

وواصل بطل يورو 2020 مع منتخب إيطاليا "يجب أن نواصل العمل، ونؤمن بما يمكننا تحقيقه ونظهر للجميع أننا نستحق ارتداء هذا القميص".

الفوز هو الأول لـ يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعد تعادلين وخسارتين. فوز منع الانطلاقة الأسوأ ليوفنتوس منذ موسم 1955/1959 وقتما فشلوا في تحقيق أي فوز في أول 5 مباريات.

سجل مويس كين، وفيديريكو كييزا، ودي ليخت أهداف يوفنتوس، فيما سجل إيمانويل جياسي، ويانيس أنتيستي هدفا سبيزيا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الـ 16.

ليوناردو بونوتشي يوفنتوس
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