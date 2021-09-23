سولشاير: سددنا 27 كرة على مرمى وست هام والانتصار كان من نصيبهم في النهاية

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 16:31

كتب : FilGoal

وست هام - مانشستر يونايتد

لم يشعر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالتعجب حين خسر فريقه أمام وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين رغم تسديد 27 كرة، مؤكدا أن هذه الأشياء تحدث في كرة القدم.

فاز وست هام على مضيفه يونايتد بهدف دون رد في لقاء الدور الثالث، سجله مانويل لانزيني.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت بدايتنا سيئة، لكننا تداركنا الأمر وقدمنا أداء أفضل".

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وأضاف "الفريق عمل بقوة وانتهى بنا المطاف بـ27 تسديدة وهو أمر رائع للغاية، لكن الانتصار كان من نصيبهم في النهاية".

وتابع "لم نخلق فرصا خطيرة بما يكفي، لكننا ضغطنا على المنافس بقوة ولم نتمكن من التسجيل. أنت تعلم أنه في بعض الأحيان لا يسفر هذا عن شيء".

وأكمل المدرب النرويجي "ربما يمكنك رؤية بعض اللاعبين يحتاجون إلى دقائق ولكن هذا طبيعي".

وأتم "أمامنا الكثير من المباريات وسنواصل القيام بما نقوم به ونحاول تحقيق النتائج الجيدة".

المطارق حققوا الفوز الأول لهم على ملعب أولد ترافورد منذ أكثر من 14 عاما.

مانشستر يونايتد وست هام يونايتد أولي جونار سولشاير
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