مدرب الزمالك السابق يتولى تدريب شباب بلوزداد

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 15:58

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري تعيين البرازيلي ماركوس باكيتا كمدير فني للفريق.

ويتولى باكيتا تدريب الفريق خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

باكيتا تولى تدريب الزمالك في 2015 لمدة شهر قبل رحيله وتعيين أحمد حسام "ميدو" كمدرب للفريق.

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باكيتا عمل مدربًا للزمالك لمدة 29 يومًا فقط، خاض خلالها 5 مباريات، فاز في اثنين، وخسر أمام طلائع الجيش، قبل إقالته بعد تعادلين متتاليين أمام بتروجيت ومصر للمقاصة.

باكيتا برازيلي جنسية ولعبا. يحب التمريرات القصيرة والكثيرة وعلى استعداد أن تستمر الهجمة طويلا طالما أن الكرة بين أقدام لاعبيه محاولين الاختراق من العمق.

باكيتا ينتمي لمدرسة جوسيب جوارديولا التدريبة التي تعشق التمرير القصير.

يعتمد باكيتا في طريقة لعبه على مهاجم واحد غالبا ويحب بناء الهجمات من العمق.

وفيما يخص الكرات العرضية فأغلب الفرق التي دربها كانت تعتمد على العرضيات القوية والتي تذهب للزاوية البعيدة.

ماركوس باكيتا الزمالك شبيبة القبائل
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