انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 15:39

كتب : FilGoal

خالد وليد مع يد الزمالك أمام الأهلي

يلعب فريق الأهلي ضد الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى من مسابقة الدوري على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقام المرحلة الأولى من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بمشاركة 18 فريقا ويضاف إليها نتائج مرتبط 2002 و2004 في النهاية.

بعد نهاية الجولة الأولى سيتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات، إذ تضم الأولى أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

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نهاية المباراة فوز الزمالك 32-27

31-25 للزمالك.

ق. 27 - 30-23 للزمالك.

ق. 26 - 29-23 للزمالك.

25-21 للزمالك.

ق. 18 - 25-20 للزمالك.

وقت مستقطع والنتيجة 22-19 للزمالك

21-17 للزمالك

-أكرم يسري يسجل للزمالك. 19-13 للزمالك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 هدف للأهلي قبل نهاية الشوط بثواني 17-13 للزمالك

ق28 اتساع الفارق لصالح الزمالك 16-11

ق25 التقدم للزمالك 14-11

توقف بث الاتحاد المصري

ق15 أحمد الأحمر يعادل النتيجة من رمية جزائية (7-7)

ق14 أسامة الجزيري يتقدم للأهلي (7-6)

التعادل مستمر (6-6)

ق11 التعادل للأهلي من رمية جزائية سجلها إسلام حسن (5-5)

ق5 تقدم الزمالك عن طريق أكرم يسري (3-2)

أحمد الأحمر يعادل النتيجة سريعا للزمالك (1-1)

إسلام حسن يفتتح التسجيل للأهلي

انطلاق المباراة

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