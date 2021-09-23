كوبا ليبرتادرويس – ثنائية هنريكي تضع قدما لـ فلامنجو في النهائي

وضع فلامنجو البرازيلي قدما في نهائي كوبا ليبرتادوريس بالفوز في ذهاب نصف النهائي على برشلونة الإكوادوري بثنائية دون رد على ملعب ماراكانا.

سجل ثنائية فلامنجو: برونو هنريكي.

فلامنجو وصل للمباراة رقم 16 (11 فوز و5 تعادل) على التوالي دون الخسارة في كوبا ليبرتادوريس متعادلا مع كورينثيانز ويفصله مباراة واحدة فقط عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم سبورتينج كريستال البيروفي (17 مباراة).

كما لم يخسر الفريق في آخر 20 مباراة خاضها على أرضه في كوبا ليبرتادوريس عندما يسجل هدفا.

ووصل ريناتو جاوتشو المدير الفني للفريق البرازيلي لانتصاره الـ 49 في المسابقة ليصبح الأكثر انتصارا بالتساوي مع الكولومبي جابريل أوتشوا أوربي، ويحتاج لفوز وحيد للانفراد بالرقم القياسي.

التشكيل

شارك ديفيد لويز المنضم حديثا لفلامنجو أساسيا لأول مرة مع الفريق وكتب بعمر الـ 34 عاما مشاركته الأولى في كوبا ليبرتادوريس.

وفي خط الوسط تواجد أندرياس بيريرا المُعار من مانشستر يونايتد، وقاد الهجوم جابريل باربوسا ومن خلفه فيتينيو وبرونو هنريكي.

في المقابل قاد الأوروجوياني جونزالو ماسترياني هجوم الفريق الإكوادوري.

💪🔴⚫ ¡El partido de @gabigol ante @BarcelonaSC! 👀⚽ Así jugó el delantero de @Flamengo: su asistencia a Bruno Henrique y las mejores jugadas en la semifinal de ida de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/qRXzZcrrlC — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 23, 2021

وصف المباراة

بدأ الضيوف بقوة بحثا عن هدف يقلب الأوضاع مبكرا فكاد ماسترياني أن يسجل من تسديدة لكن دييجو ألفيش تصدى لكرته في الدقيقة السابعة.

وبعد 5 دقائق مرت تسديدة نيكسون مولينا بجوار القائم الأيسر لألفيش.

نشَط فلامنجو هجومه فأرسل جابريل باربوسا عرضية من خارج منطقة الجزاء أودعها هنريكي برأسية في الشباك في الدقيقة 21.

العارضة وقفت في وجه فلامنجو مرتين في أقل من دقيقتين، المرة الأولى عرضية من باربوسا إلى هنريكي لكن رأسية الأخير ارتطمت بالعارضة.

ومن ثم منعت العارضة تسديدة قوية مباغتة من أندرياس بيريرا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

بعد دقيقة واحدة ومن لعبة سريعة أرسل باربوسا تمريرة إلى فيتينيو الذي مرر عرضية إلى هنريكي مسددا في الشباك معلنا هدف التقدم الثاني.

وأصبح برونو ثاني أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كوبا ليبرتادوريس بآخر 5 مواسم خلف مواطنه جابريل باربوسا.

إذ ساهم باربوسا في 28 هدفا بتسجيل 22 وصناعة 6، فيما يأتي برونو خلفه برصيد 27 هدفا بتسجيل 16 وصناعة 11.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع زاد نيكسون مولينا من صعوبة المباراة على لاعبي الضيوف بعد تحصله على بطاقة صفراء ثانية ليُكمل رفاقه المباراة بـ 10 لاعبين طيلة الشوط الثاني.

الشوط الثاني

لم يشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة خاصة مع تراجع الضيوف للدفاع في ظل النقص العددي.

في الدقيقة 48 كاد برونو بيناتاريس أن يباغت فلامنجو بهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن دييجو ألفيش تصدى لتسديدته ببراعة.

في الدقيقة 59 شارك ليو بيريرا بدلا من ديفيد لويز، ومن ثم أجريت تغييرات لتنشيط أداء الفريق.

وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي تعرض ليو بيريرا البديل للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بعد ضرب لاعب الخصم بالمرفق بدون كرة.

ليحسم لقاء الإياب الأسبوع المقبل بطاقة التأهل للنهائي المقرر إقامته في ملعب المئوية في أوروجواي