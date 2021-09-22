البدري: لم تحدث مشاكل مع صلاح ومصطفى محمد أبدا.. بعض الأمور يتم تحويرها

رفض حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر ما يثار حول وجود مشاكل بينه وبين قائد الفراعنة محمد صلاح.

وتحدث البدري لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "لم تحدث مشاكل بيني وبين محمد صلاح أبدا. تحدثت معه قريبا. قيل بأن صلاح كان يطلب تواجد لاعبين معينين، وهذا الكلام غير صحيح طبعا".

وواصل متسائلا "كيف يقولون بأن علاقتي بصلاح سيئة، وهو تولى شارة القيادة معي؟ كيف يقولون بأن اللاعبين الكبار غضبوا لتولي صلاح الشارة، وقد رأينا حجازي يتألق وعبد الله السعيد حريص على التواجد والجميع يلعب بقوة؟".

وعن سبب اختيار صلاح لارتداء شارة قيادة المنتخب قال: "اختيار محمد صلاح لارتداء شارة القيادة كان لأن قائد المنتخب لابد أن يتواجد باستمرار في الملعب، بجانب ما وصل له محمد صلاح من نجومية عالمية".

وأكمل "حين تنظر للأسماء الأخرى القديمة في المنتخب مثل السولية والسعيد، فهم يتواجدون في المنتخب باستمرار لكن ربما يغيبون أحيانا عن المباريات".

وشدد "مع احترامي وبمنتهى التواضع، لا يمكن مناقشة ما يقال عن أنني لم أسيطر على غرفة الملابس، لأنها لم تحدث طوال مسيرتي، ولا يمكن أن أسمح بذلك أبدا".

وأكمل "بعض الأمور يتم تحويرها حين تكون الأمور غريبة، وإقالتي كانت غريبة، لذلك يتم المبالغة فيها. قالوا مثلا بأن لقطة مصطفى محمد كانت ضدي، رغم أنه خرج وصرح بأنه كان مضغوطا والهدف جاء بوقت متأخر".

وواصل "ما المشكلة أصلا بيني وبينه ليقوم ذلك؟ كيف يعقل أن تتواجد مشكلة بيننا، رغم أنني صرحت بعد مباراة أنجولا بأنني أتفهم تأخر وصوله، وقد أشركته أمام الجابون وسجل هدف التعادل".

وأتم البدري "البعض تحدث عن مشاكل مع طارق حامد؟ طارق حامد لم يغب عن المنتخب في أي أجندة دولية. صحيح إنه لم يشارك في بعض المباريات كأساسي، لكن يجب مراعاة كثرة المباريات، وقلة الفروقات الزمنية بينها".