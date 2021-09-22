مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات

نفى مصدر مسؤول داخل الأهلي، ما يتردد حول غضب بيتسو موسيماني مدرب الفريق من الخصومات المالية المفروضة على الفريق.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "بيتسو موسيماني تقبل قرارات الأهلي بصدر رحب، ولا صحة لغضبه من الخصومات المالية".

وأضاف "موسيماني يدرك قيمة الأهلي، وقيمة خسارة بطولتين لدى جماهيره وإدارته، ووعد بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة".

الأهلي خسر كأس السوبر المصري لموسم 2020/2021 أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح. أيام بعد خسارته لقب الدوري لأول مرة منذ 5 سنوات، صالح الزمالك غريمه التقليدي.

مجلس الإدارة فرض غرامة 300 ألف جنيه على كل لاعب، وكل عنصر في الجهاز الفني من الفريق بعد هذه الخسارة.

ونشرت بعض التقارير الصحفية في المغرب، أخبار تفيد بغضب موسيماني من الغرامة المفروضة من الإدارة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.